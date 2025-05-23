政院刪新北30億補助款遭藍批打壓 綠回：增374億怎不提

行政院刪除地方部分一般性補助款，引發議論。新北市議會國民黨團今天發文譴責行政院違法，公然踐踏法治原則，將原本依法編列、經地方政府會議決議、並已納入地方歲入預算的款項，片面「緩撥」甚至「刪除」，已非單純政治歧見，而是中央對地方自治權的粗暴干預與全面打壓，此事關乎地方治理根本，絕非中央可以恣意操作的政爭工具。

國民黨團說，行政院5月16日以「行政救濟」為名，聲稱因立法院刪減中央總預算636億元，將刀口對準各縣市補助款，刪減總額高達636億元，其中新北市更被砍掉30.44億元，佔比高達27.3%。而這筆補助金早已依程序由主計總處設算，經全國地方政府會議研商通過，行政院此等背信棄義、毀約跳票的行徑，形同政治報復，重創地方財政運作與施政穩定。

國民黨團質疑，民進黨中央一邊用預算刪減激化衝突，一邊又故意製造地方財政困境，讓在地民進黨團與特定罷免團體有機可乘，大作文章。

書記長王威元表示，原以為賴清德總統在就職滿周年之際，會展現出對民意的尊重，調整治國風格，放下對抗、走向對話，如今立法院民進黨團仍刻意升高政治衝突，行政院更赤裸裸地對地方政府祭出預算報復，操作對立、製造仇恨，撕裂社會。賴清德說一套、做一套，只會讓人民對他的信任加速流失。

副書記長黃心華與議員陳儀君也說，一般性補助款用途，涵蓋社福、教育、基礎建設等多項基本支出，從弱勢族群補助、學生營養午餐、水電費，到警車消防車汰換、清淤養護、體育與文化推廣等。這些都不是可有可無的「選配項目」，而是民眾日常生活所仰賴的基礎建設與服務，讓民眾承擔政治惡鬥的代價。

民進黨團總召廖宜琨回擊，藍白聯手亂國會，造成新北市一般性補助款被刪減30.4億元，但對統籌分配稅款增加374億元隻字未提。國民黨對前者狂發新聞稿、猛批中央「懲罰地方」，對後者卻選擇性失語，正是猴子朝三暮四的翻版。這場預算風暴的始作俑者，正是藍白兩黨。

廖宜琨說，綜觀全台屏東縣補助被刪幅度高達52.5億，為全國之最，藍白聯手砍預算，全國地方政府不分藍綠一體承擔後果。當初在立法院與民眾黨聯手大砍中央總預算喊出「刪到讓民眾有感」，現在卻跳出來裝無辜喊冤。