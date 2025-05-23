快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

行政院統刪地方補助款25% 藍白強勢通過付委審查

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要求立即足額撥付一般性補助款給地方，藍白批評政院違法亂紀。今立法院院會經朝野發言攻防，最後在藍白人數優勢下，今表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影
因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要求立即足額撥付一般性補助款給地方，藍白批評政院違法亂紀。今立法院院會經朝野發言攻防，最後在藍白人數優勢下，今表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影

因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要求立即足額撥付一般性補助款給地方，藍白批評政院違法亂紀。今立法院院會經朝野發言攻防，最後在藍白人數優勢下，今表決通過，交付財政委員會審查。

針對地方補助款刪減25%，行政院昨表示，主計總處依照立法院通案統刪方式，統一比率刪減各地方政府一般性補助款，已發函通知地方政府。根據立院審查結果，只能調節一般性補助款，而一般性補助款是有關於地方跟中央的補助款，中央是「得」補助，不是一定要補助，這部分完全按照相關規範辦理。行政院表示，將先暫緩撥付25%的一般性補助款。對此，立即引發在野黨強烈批評，民眾黨團今天在院會提案要求「立即足額撥付」，在廣泛討論時，在野立委猛烈，痛批賴政府一邊說要朝野和諧，一邊又用刪減補助款的報復手段，轉嫁到地方政府是違法違紀，拿人民開刀。綠委則批，藍白亂砍總預算害苦地方。

最後通過表決，在藍白人數優勢，「立即足額撥付」決議案通過，交付財政委員會審查。

因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。今立法院院會經朝野發言攻防，表決前，國民黨總召傅崐萁（左）與民進黨團總召柯建銘（右）短暫交談，最後在藍白人數優勢下，表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影
因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。今立法院院會經朝野發言攻防，表決前，國民黨總召傅崐萁（左）與民進黨團總召柯建銘（右）短暫交談，最後在藍白人數優勢下，表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影
因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。今立法院院會經朝野發言攻防，國民黨總召傅崐萁（中）、民進黨團總召柯建銘（右）在場坐鎮，最後在藍白人數優勢下，表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影
因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。今立法院院會經朝野發言攻防，國民黨總召傅崐萁（中）、民進黨團總召柯建銘（右）在場坐鎮，最後在藍白人數優勢下，表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影
因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要求立即足額撥付一般性補助款給地方，藍白批評政院違法亂紀。今立法院院會經朝野發言攻防，最後在藍白人數優勢下，今表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影
因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要求立即足額撥付一般性補助款給地方，藍白批評政院違法亂紀。今立法院院會經朝野發言攻防，最後在藍白人數優勢下，今表決通過，交付財政委員會審查。記者林俊良／攝影

補助款 行政院 藍白

延伸閱讀

政院統刪地方補助款 立院藍白聯手「立即補足」案付委

行政院刪補助款 台南藍軍怒嗆：賴清德為大罷免挑高仇恨值

影／行政院統刪地方補助款 王金平：財劃法修正朝野再協商

政院砍地方補助款 新北市府：國政不需魔術師 要做該做的事

相關新聞

政院統刪地方補助款 立院藍白聯手「立即補足」案付委

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野黨批評。立法院院會今天在藍白聯手下，表決通過民眾黨立院黨團所提公決案...

行政院統刪地方補助款25% 藍白強勢通過付委審查

因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要...

行政院刪補助款 台南藍軍怒嗆：賴清德為大罷免挑高仇恨值

台南市議會國民黨團今天召開記者會指控行政院刪除22縣市地方政府一般性補助款，是違反財劃法第30條第3項，怒嗆是賴清德總統...

影／行政院統刪地方補助款 王金平：財劃法修正朝野再協商

對於行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，有公道伯之稱的立法院前院長王金平今天建議，財政收支劃分法是不是應該再做一...

政院砍地方補助款 新北市府：國政不需魔術師 要做該做的事

行政院大幅刪減地方一般性補助款，行政院長卓榮泰今天說「中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有」，要在困難狀況下調...

【重磅快評】補助款留中央口袋 卓榮泰團隊不翻六法？

總預算爭議延燒，行政院突發奇想，宣布統刪地方政府的一般性補助款，刪減幅度大約27.3%，引發地方反彈，在野黨團今天在立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。