行政院統刪地方補助款25% 藍白強勢通過付委審查

因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要求立即足額撥付一般性補助款給地方，藍白批評政院違法亂紀。今立法院院會經朝野發言攻防，最後在藍白人數優勢下，今表決通過，交付財政委員會審查。

針對地方補助款刪減25%，行政院昨表示，主計總處依照立法院通案統刪方式，統一比率刪減各地方政府一般性補助款，已發函通知地方政府。根據立院審查結果，只能調節一般性補助款，而一般性補助款是有關於地方跟中央的補助款，中央是「得」補助，不是一定要補助，這部分完全按照相關規範辦理。行政院表示，將先暫緩撥付25%的一般性補助款。對此，立即引發在野黨強烈批評，民眾黨團今天在院會提案要求「立即足額撥付」，在廣泛討論時，在野立委猛烈，痛批賴政府一邊說要朝野和諧，一邊又用刪減補助款的報復手段，轉嫁到地方政府是違法違紀，拿人民開刀。綠委則批，藍白亂砍總預算害苦地方。