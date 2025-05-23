快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

聽新聞
0:00 / 0:00

政院統刪地方補助款 立院藍白聯手「立即補足」案付委

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院通過主決議，促請政院補足對地方政府補助款。圖／聯合報系資料照片
立院通過主決議，促請政院補足對地方政府補助款。圖／聯合報系資料照片

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野黨批評。立法院院會今天在藍白聯手下，表決通過民眾黨立院黨團所提公決案，將促請行政院立即補足的提案交付財政委員會審查。

公決案內容指出，行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議精神，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，並將中央各機關及所屬應刪減另予補足之經費來源說明，於1個月內送交立法院。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，冤有頭債有主，藍白亂刪預算才是一切惡源，罪魁禍首勿甩鍋。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，這筆已經核定的一般性補助款，竟在賴清德政府的政治操作下被刪減高達4分之1，嚴重影響地方財政，絕對是違法濫權。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，行政院此舉宛如土匪政府，目的是告訴立法院，以後不准刪減任何預算，否則就要打地方政府出氣，並怪罪到在野黨立委。

補助款 行政院 立法院

延伸閱讀

行政院刪補助款 台南藍軍怒嗆：賴清德為大罷免挑高仇恨值

影／行政院統刪地方補助款 王金平：財劃法修正朝野再協商

政院砍地方補助款 新北市府：國政不需魔術師 要做該做的事

盧秀燕行政院會槓刪補助款 卓揆：比立院氣氛好多了

相關新聞

政院統刪地方補助款 立院藍白聯手「立即補足」案付委

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野黨批評。立法院院會今天在藍白聯手下，表決通過民眾黨立院黨團所提公決案...

行政院統刪地方補助款25% 藍白強勢通過付委審查

因年度總預算遭立法院藍白黨團大砍，行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，讓各縣市怨聲載道。民眾黨立院黨團今提案，要...

行政院刪補助款 台南藍軍怒嗆：賴清德為大罷免挑高仇恨值

台南市議會國民黨團今天召開記者會指控行政院刪除22縣市地方政府一般性補助款，是違反財劃法第30條第3項，怒嗆是賴清德總統...

影／行政院統刪地方補助款 王金平：財劃法修正朝野再協商

對於行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，有公道伯之稱的立法院前院長王金平今天建議，財政收支劃分法是不是應該再做一...

政院砍地方補助款 新北市府：國政不需魔術師 要做該做的事

行政院大幅刪減地方一般性補助款，行政院長卓榮泰今天說「中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有」，要在困難狀況下調...

【重磅快評】補助款留中央口袋 卓榮泰團隊不翻六法？

總預算爭議延燒，行政院突發奇想，宣布統刪地方政府的一般性補助款，刪減幅度大約27.3%，引發地方反彈，在野黨團今天在立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。