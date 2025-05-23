政院統刪地方補助款 立院藍白聯手「立即補足」案付委

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野黨批評。立法院院會今天在藍白聯手下，表決通過民眾黨立院黨團所提公決案，將促請行政院立即補足的提案交付財政委員會審查。

公決案內容指出，行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議精神，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，並將中央各機關及所屬應刪減另予補足之經費來源說明，於1個月內送交立法院。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，冤有頭債有主，藍白亂刪預算才是一切惡源，罪魁禍首勿甩鍋。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，這筆已經核定的一般性補助款，竟在賴清德政府的政治操作下被刪減高達4分之1，嚴重影響地方財政，絕對是違法濫權。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，行政院此舉宛如土匪政府，目的是告訴立法院，以後不准刪減任何預算，否則就要打地方政府出氣，並怪罪到在野黨立委。