行政院刪補助款 台南藍軍怒嗆：賴清德為大罷免挑高仇恨值
台南市議會國民黨團今天召開記者會指控行政院刪除22縣市地方政府一般性補助款，是違反財劃法第30條第3項，怒嗆是賴清德總統，為了大罷免無所不用其極，為了拉高人民對立的仇恨值，要求立刻將中央統籌分配款撥給地方政府，並且不得違法砍法定方政府一般預算。
黨團書記長林燕祝指出，行政院刪除地方政府一般性補助款，違反財劃法第30條第3項中央政府地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，法有明文，賴清德政府卻違法亂政。
市議員王家貞說，一般補助款主要投注在教育、社福和基礎建設，跟中央財劃法完全無關，現在行政院無差別刪除22縣市一般性補助款，刪除比例27.3%，台南市刪除51.7億元，苦死地方百姓，卻栽贓給藍白立委。
蔡育輝說，中央預算去年就編定，地方政府接獲通知編入預算，經議會審查通過，年初就已開始實施，可以刪嗎？請賴清德政府將市中央財劃法應分配給地方的163億元立刻撥給地方，更不要以身試法，違法刪除地方政府的法定一般性補助款，不要為了大罷免，挑起人民的仇恨值！
蔡宗豪強調，民進黨中央政府在玩弄數字、模糊焦點，中央政府總預算中的一般性補助款2501億元，立法院「一毛未刪」行政院在作出如此重大的預算刪減前，完全沒有與地方政府溝通。各縣市首長無不錯愕，甚至是在預算案送進立法院審議後，才驚覺被中央政府「偷偷開刀」，事後才來怪罪立法院，是不是太離譜？
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