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行政院刪補助款 台南藍軍怒嗆：賴清德為大罷免挑高仇恨值

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團今天召開記者會怒嗆賴清德總統刪法定一般補助款，是為了大罷免挑高仇恨值。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開記者會怒嗆賴清德總統刪法定一般補助款，是為了大罷免挑高仇恨值。記者吳淑玲／攝影

台南市議會國民黨團今天召開記者會指控行政院刪除22縣市地方政府一般性補助款，是違反財劃法第30條第3項，怒嗆是賴清德總統，為了大罷免無所不用其極，為了拉高人民對立的仇恨值，要求立刻將中央統籌分配款撥給地方政府，並且不得違法砍法定方政府一般預算。

黨團書記長林燕祝指出，行政院刪除地方政府一般性補助款，違反財劃法第30條第3項中央政府地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，法有明文，賴清德政府卻違法亂政。

市議員王家貞說，一般補助款主要投注在教育、社福和基礎建設，跟中央財劃法完全無關，現在行政院無差別刪除22縣市一般性補助款，刪除比例27.3%，台南市刪除51.7億元，苦死地方百姓，卻栽贓給藍白立委。

蔡育輝說，中央預算去年就編定，地方政府接獲通知編入預算，經議會審查通過，年初就已開始實施，可以刪嗎？請賴清德政府將市中央財劃法應分配給地方的163億元立刻撥給地方，更不要以身試法，違法刪除地方政府的法定一般性補助款，不要為了大罷免，挑起人民的仇恨值！

蔡宗豪強調，民進黨中央政府在玩弄數字、模糊焦點，中央政府總預算中的一般性補助款2501億元，立法院「一毛未刪」行政院在作出如此重大的預算刪減前，完全沒有與地方政府溝通。各縣市首長無不錯愕，甚至是在預算案送進立法院審議後，才驚覺被中央政府「偷偷開刀」，事後才來怪罪立法院，是不是太離譜？

台南市議會國民黨團今天召開記者會怒嗆賴清德總統刪法定一般補助款，是為了大罷免挑高仇恨值。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開記者會怒嗆賴清德總統刪法定一般補助款，是為了大罷免挑高仇恨值。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開記者會怒嗆賴清德總統刪法定一般補助款，是為了大罷免挑高仇恨值。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開記者會怒嗆賴清德總統刪法定一般補助款，是為了大罷免挑高仇恨值。記者吳淑玲／攝影

財劃法 補助款 行政院

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