影／行政院統刪地方補助款 王金平：財劃法修正朝野再協商

對於行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，有公道伯之稱的立法院前院長王金平今天建議，財政收支劃分法是不是應該再做一次朝野協商，能夠跟25%的刪減這件事做適當的調整，也就是朝野要好好的協商。

王金平受邀擔任東海大學講座教授，今天上課前受訪時做以上表示。他說，財劃法本來可以重新調整，朝野可談怎樣重新修改，這樣才比較實際，可惜已經兩、三個月了，都沒有談。

他認為，原來在野黨也是可以坐下來和執政黨好好談和協議，看怎樣來重新修正新的財劃法，應該這樣比較好。後來，行政部門又加了（刪補助款）這個戲碼，我不曉得它影響多大，縣市長當然會反映出來，盧秀燕市長昨已有相當反映了所有縣市長的想法，行政部門應該可以重新思考一下，是不是要再做修正，請他們好好考慮。

他說，他沒有辦法說行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%這件事有沒有道理，因為這應該跟財劃法一起談，究竟什麼比例有道理，目前他沒有辦法分析和了解。他認為，這兩者應該要一起談，大家去磨合一下。

王金平說，也不是說新的財劃法讓中央沒有錢了，而是合理不合理的問題，因為錢都是國家的，也都是人民的血汗錢，彼此間應該要互相了解，探討出哪些對、哪些不對，應該怎麼樣調整。