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政院砍地方補助款 新北市府：國政不需魔術師 要做該做的事

聯合報／ 記者葉德正李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜。本報資料照片
新北市長侯友宜。本報資料照片

行政院大幅刪減地方一般性補助款，行政院長卓榮泰今天說「中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有」，要在困難狀況下調整財政。新北市府今發聲明指出，一般性補助款都已編入今年度預算，中央刪減補助款後，已低於去年編列數不符法令規定；地方建設和人民福利當然沒辦法無中生有，最擔心被中央砍向社會最弱勢的角落，國政和市政不需要魔術師，需要政府團隊做該做的事。

新北市府說，根據行政院網站，今年1月20日行政院長卓榮泰發言「今（2025）年度中央政府總預算歲出編列3兆1325億元，扣除法定支出1.5兆元及一般性補助款2500多億元，僅剩約1.3兆元能夠運用。」

新北市府說，中央非常清楚一般性補助款屬於「法定支出」，也沒有被立法院刪減，且114年度一般性補助款設算方式及補助金額，經過開會研商並核定，地方政府皆已編入114年度預算。

新北市府指出，依賴清德總統今年3月公告的財劃法第30條第3項規定「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」，中央114年度原編列2501億餘元，經刪減636億元後，金額已低於113年中央一般性補款編列數2302億餘元，行政院作法顯然不符規定。

新北市府表示，市長侯友宜已指示盡速發文行政院，依原核定一般性補助款撥付地方，並依財劃法規定計算114年度應增加分配給地方政府的統籌分配稅款。

補助款 行政院

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