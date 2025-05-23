【重磅快評】補助款留中央口袋 卓榮泰團隊不翻六法？

總預算爭議延燒，行政院突發奇想，宣布統刪地方政府的一般性補助款，刪減幅度大約27.3%，引發地方反彈，在野黨團今天在立法院提案要求行政院立即撥付，並於1個月提補救措施送審。朝野攻防之際，綠營縣市反彈尤烈，抱怨刪太多，卻也不小心露餡，原來綠營是拿最多的縣市，民進黨果然很會照「自己人」。

立法院刪減中央政府總預算，行政院除了釋憲，還破天荒統刪依法應給地方的一般性補助款，引發地方強烈反彈。其中，刪減金額以屏東縣的52億元最多，其次為高雄市、台南市，舉債空間有限的苗栗縣也受嚴重衝擊。

行政院表示，此次刪減除尊重立法院審議預算的權限，加以去年編的今年度總預算適用舊版財劃法，也無違法，主計總處是依照立法院作法統一比例，刪除的地方一般補助款會先暫緩撥款，後續依照釋憲結果調整；閣揆還說，去年地方政府歲計盈餘總計有708億，如果真的不夠可以補上，而且明年有新版財畫法上路，屆時也能弭平不足。

有趣的是，行政院統刪統刪地方政府的一般性補助款，藍營縣市的反彈本來就在預料之中，但罵的最大聲卻是綠營縣市。之前民眾黨立委黃國昌說這次審總預算「一定刪到國人有感！」，指的當然是為人民看緊荷包，結果行政院卻認為這次史上最高的總預算「窒礙難行」，轉而統刪地方一般性補助款，「看緊」地方政府荷包，最有感的恐怕還是綠營縣市。

被刪最多的屏東縣，一下子少了52.5億，高雄市第二51.9億，台南市第三51.7億，前三名湊巧都是民進黨執政的縣市。屏東縣長周春米矛頭指向立法院，認為行政院應該跟立法院討論解決困境，高雄市長陳其邁認為對社福教育影響大，簡直欲哭無淚，台南市長黃偉哲更說，市府可能到9月就會出現資金缺口，接下來較無急迫性案子可能暫緩，人員遇缺不補。

綠營縣市長又罵又抱怨，但行政院發言人李慧芝卻一點也不急，稱這是經過主計總處的核算，「基本上，大部分都不會有問題，除了苗栗縣，中央會持續來支持」；如果主計總處真的有精細核算過，大部分都不會有問題，那麼陳其邁、黃偉哲等人的欲哭無淚、嚷著斷炊在即，難道是在哭假的？

攤開主計總處114年度中央對地方政府一般性補助款編列情形表，屏東縣拿191億居冠，高雄市190億居次，台南市189億排第三，首都台北市只有138億，人口最多新北市只有111億，屏東、高雄、台南抱怨最多，難道不是因為當初拿最多的必然結果嗎？綠營首長哭得越大聲，益加證明民進黨政府胳臂只會往內彎，實在也沒什麼好說的。

卓榮泰就更有意思了，他統刪了地方一般性補助之後，又說地方政府有歲計盈餘708億，如果真的不夠可以拿來補。卓榮泰可能忘了，行政院才是大戶，2023年中央政府總決算賸餘2790億元，從2017年起，中央已連續7年有歲計賸餘，中央明明有錢，而且還年年超徵，卻緊盯著地方政府的口袋，這說得過去嗎？

行政院口口聲聲說統刪地方政府補助款沒違法，但明明立法院通過的預算是分毫未刪，行政院卻大筆一揮就統刪636億元，把錢留在中央口袋裡，刑法第129條明訂，公務員對於租稅或其他入款，明知不應徵收而徵收者，處一年以上七年以下徒刑，得併科罰金。公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，亦同。這是即成犯，抑留一天也是抑留，剋扣一天也是剋扣，卓榮泰的團隊難道都不翻六法全書？