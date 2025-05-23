盧秀燕行政院會槓刪補助款 卓揆：比立院氣氛好多了

行政院統刪地方一般性補助款約25%，在野在立院提案要求政院立即撥付一般性補助款。閣揆卓榮泰今天批評，各縣市立委現在透過地方首長來要補助款，是要將中央財政一而再再而三地剝好幾層皮，中央政府不是魔術師，不會無中生有。對於傳出台中市長盧秀燕昨席行政院會時氣氛一度緊張，卓榮泰說，比起立法院的氣氛是好多了。

立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。民眾黨立院黨團提案，要求行政院應依立法院審議總預算案通案刪減的決議精神，立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。該提案列入今天立法院會討論事項。

卓榮泰在參加觀光博覽會開幕式前受訪表示，代表各縣市的立法委員在國會大幅刪減中央政府總預算，現在又透過地方首長來要補助款，這是要一而再再而三地將中央剝好幾層皮，中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有，所以必須要在最困難的狀況底下，做一些財政的調整。

卓榮泰說，過去幾年來，因為中央大力補助地方政府，所以地方的財政逐年有所改善，以113年度為例，地方政府的財政的歲計賸餘，各縣市加總起來有708億之多，可見地方財政在逐年的改善。他並指出，主計總處在去年8月30日已經發文給所有的地方政府，清楚表示依照一般性補助款執行的應注意事項，如同今年度立法院預算審查的結果，如果有所調整的時候，就請各地方政府要了解，中央對一般性補助款會做審議結果的調整。

卓榮泰強調，明年如果依照新的「財政收支劃分法」，地方政府會拿走3753億，將更有能力在明年把今年的舉借債務完全可以弭平，所以地方政府不會發生任何的困難，也不像他們所說的要刪減他們社會福利、基本設施跟教育經費等等，完全不是這個樣子。他並說，如果經過釋憲讓財劃法在明年得到合理的調整「這個部分是可以討論。」但目前在釋憲的過程當中，行政院只能在現在依中央政府最困難的財政，請地方政府共同分擔。

對於盧秀燕昨日列席行政院會，批評政府讓全民「用肺發電」還把預算不滿轉移到人民身上，傳出會中氣氛一度緊張。卓榮泰說，昨天行政院會的氣氛是就事論事，沒有很劍拔弩張，「比起立法院的氣氛是好多了。」