借盧秀燕的話回嗆 民進黨：補助少點 台中預算還是創新高

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引起在野黨反彈，台中市長盧秀燕批評，這是對地方出氣。民進黨今天表示，今年2月藍白大砍總預算時，盧秀燕曾說「中央總預算雖然被剁掉一些，還是歷史新高」，而台中市府預算今年度同樣創新高，當初說預算創新高的是盧秀燕，現在罵中央不給錢的也是盧秀燕，冤有頭，債有主，應和自家立委溝通。

民進黨指出，今年2月，面對國民黨和民眾黨大刪中央政府總預算，盧秀燕曾說，「中央總預算雖然被剁掉一些，還是有2.9兆元，是歷史新高」，言下之意是中央預算變大，刪一點不算多、還是很多，沒什麼大不了。所以盧秀燕贊同藍白兩黨砍預算的作為。

民進黨表示，結果到了今年5月，在行政院會上，盧秀燕換了一張臉，為了32億元、占1.68%的一般性補助款刪減，嗆中央「不會做事就下台」，還說這是「對地方出氣」，請問盧秀燕，短短三個月，立場就轉彎了嗎？

民進黨指出，台中市2024年度總預算1772億元、2025年度總預算1908億元，創歷史新高、今年比去年多135.8億元，成長7.67%、被刪減的補助款32億元，占比1.68%。民進黨表示，套用藍白兩黨的邏輯，預算創新高，刪減後還是很多，難道補助少一點點，市長就不會做事了？

民進黨表示，早已多次提醒盧秀燕，勸勸自家立委慎審預算，別惡搞中央預算、影響地方補助。盧秀燕當時裝作沒聽見，只顧附和自家立委，現在中央因為預算被砍，不得不依法通刪各縣市一般性補助款才跳出來罵中央、說是「出氣地方」，這不是倒果為因、戲演過頭，什麼才是？