快訊

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

川普搗亂哈佛大學！國際學生該怎麼辦？校方要打訴訟？

中央砍地方補助款 林思銘斥：甩鍋在野黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供

針對行政院試圖任意刪減地方一般性補助款一事，國民黨立委林思銘今日批中央「違法濫權、毫無法治觀念」，並嚴正要求行政院立即撤回錯誤決策，依法撥付地方應得資源。

林思銘強調，地方一般性補助款是依「財政收支劃分法」明文規定的「法定預算」，不是行政院想發就發、不想發就賴給立法院的「選擇性工具」。任何擅自統刪、拖延撥付的行為，都是踐踏法律、踐踏人民。

林思銘表示，今年中央總預算高達3兆元，史上最高，資源多到溢出來，還在那邊說什麼錢不夠，要刪地方補助？明明預算根本沒有刪減到地方補助，卻硬生生不給錢，還甩鍋給立法院，這不是卸責，是卸信譽。

林思銘指出，這筆補助款用途明確，正是用於教育、社會福利與基礎建設，都是民眾生活最切身的支出。中央若以「統刪」之名推拖卸責，實質就是在懲罰人民、切斷地方命脈。

林思銘直言，立法院依法審查總預算，行政院若對審查結果不滿，可以提出復議、溝通協商，絕對不可以藉故延宕地方補助，然後對外宣稱是立法院不給錢，「這樣的操作，已經不是打迷糊仗，而是赤裸裸的政治操作。」

針對行政院聲請釋憲後遲遲不執行新修財劃法的問題，林思銘批，「修法已通過，法律尚未被撤銷前就具有拘束力。你不執行，就是在違法、抗法。」

林思銘強調，人民的納稅錢，不是行政院的私房錢。要鬥爭，來立法院；但不要拿鄉親的福利開刀，不要拿孩子的教育、長輩的照護，當民進黨政治籌碼。

行政院 立法院 林思銘

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」33人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

罷藍委12案未達安全門檻 罷團盼1個月內多衝10萬份

罷免二階連署書達2萬6414份過關 林思銘：堅定迎戰

客委會點名竹苗立委未替預算發聲 林思銘：想當側翼就下台

相關新聞

中央統刪地方補助款 盧秀燕批：移花接木盼收回成命

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，台中市長盧秀燕今天強調，114年的中央總預算，補助地方的一般性補助款，立法委...

中央砍地方補助款 林思銘斥：甩鍋在野黨

針對行政院試圖任意刪減地方一般性補助款一事，國民黨立委林思銘今日批中央「違法濫權、毫無法治觀念」，並嚴正要求行政院立即撤...

統刪地方補助款爭議 卓榮泰：政府不會變魔術 去年8月底已知會

針對近期的地方補助款預算爭議，行政院長卓榮泰今天說，刪減一般性補助款早在去年8月30日就已經發函通知過各地方縣市政府，一...

影／台北朱門酒肉臭、中南部路有凍死骨 黃偉哲批齊頭刪減不公

台南市長黃偉哲今日上午在市政總質詢時，指齊頭式刪減補助款對南部地區極不公平，並以「台北朱門酒肉臭，中南部地方路有凍死骨」...

政院刪地方補助怪在野 黃國昌批：吳思瑤造謠、甩鍋

針對行政院預計統刪給地方的一般性補助款25%，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說這就是民眾黨團總召黃國昌「刪到有感」。黃國昌表...

影／刪地方補助款25% 民眾黨批卓榮泰目無法紀違法濫權

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款25%，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。