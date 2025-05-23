中央砍地方補助款 林思銘斥：甩鍋在野黨

針對行政院試圖任意刪減地方一般性補助款一事，國民黨立委林思銘今日批中央「違法濫權、毫無法治觀念」，並嚴正要求行政院立即撤回錯誤決策，依法撥付地方應得資源。

林思銘強調，地方一般性補助款是依「財政收支劃分法」明文規定的「法定預算」，不是行政院想發就發、不想發就賴給立法院的「選擇性工具」。任何擅自統刪、拖延撥付的行為，都是踐踏法律、踐踏人民。

林思銘表示，今年中央總預算高達3兆元，史上最高，資源多到溢出來，還在那邊說什麼錢不夠，要刪地方補助？明明預算根本沒有刪減到地方補助，卻硬生生不給錢，還甩鍋給立法院，這不是卸責，是卸信譽。

林思銘指出，這筆補助款用途明確，正是用於教育、社會福利與基礎建設，都是民眾生活最切身的支出。中央若以「統刪」之名推拖卸責，實質就是在懲罰人民、切斷地方命脈。

林思銘直言，立法院依法審查總預算，行政院若對審查結果不滿，可以提出復議、溝通協商，絕對不可以藉故延宕地方補助，然後對外宣稱是立法院不給錢，「這樣的操作，已經不是打迷糊仗，而是赤裸裸的政治操作。」

針對行政院聲請釋憲後遲遲不執行新修財劃法的問題，林思銘批，「修法已通過，法律尚未被撤銷前就具有拘束力。你不執行，就是在違法、抗法。」

林思銘強調，人民的納稅錢，不是行政院的私房錢。要鬥爭，來立法院；但不要拿鄉親的福利開刀，不要拿孩子的教育、長輩的照護，當民進黨政治籌碼。