統刪地方補助款爭議 卓榮泰：政府不會變魔術 去年8月底已知會

針對近期的地方補助款預算爭議，行政院長卓榮泰今天說，刪減一般性補助款早在去年8月30日就已經發函通知過各地方縣市政府，一般性補助款的執行會依照預算審議結果有所調整，且去年地方政府的歲計盈餘總計有708億之多，如果真的不夠，可以透過去年盈餘來補上，加上明年有新版財畫法上路，屆時能也弭平不足之處。

卓榮泰今出席第19屆台北國際觀光博覽會，會前他受訪表示，中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有，所以我們必須要在最困難的狀況底下，做一些財政的調整。首先要向國人說明的是，過去幾年來，因為中央大力的補助地方政府，所以地方的財政是逐年有所改善，以113年度為例，地方政府的財政的歲計賸餘，各縣市加總起來有708億之多，可見地方財政在逐年的改善。

他說，在去年8月30日已經由主計總處發文給所有的地方政府，清楚地表示依照一般性補助款執行的應注意事項，就會照如同今年度（立法院）預算審查的結果，如果有所調整的時候，就請各（地方）政府要了解，中央是對一般性補助款會做審議結果的調整。這個在去年8月30日，已經通令各地方政府。

卓榮泰說，就一般性補助款當中，總數雖然有2501億，但是三項的定額補助（教育補助、社會福利、基本設施）是1042億，至於還有990億是幫助地方要增裕財源、要增加它的財源。

他表示，從第一項地方政府的財源已經大幅的改善，歲計賸餘加總起來有708億，但今年有990億的增裕財源，這部分再請地方政府從當中990億裡面，能夠自行刪減529億。至於其他的三項補助1042億裡面，也請地方政府自行刪減107億。如果不足的部分，可由其他的歲計賸餘來因應。再有不足，可以舉借來因應。如果舉借有困難，中央會協助。

卓榮泰說，明年如果依照新的《財政收支劃分法》，地方政府會拿走3753億，「他們更有能力在明年把今年的舉借債務完全可以弭平、可以償還」。所以地方政府不會發生任何的困難，「也不像他們今天所說的，完全要刪減他們社會福利、基本設施跟教育經費等等，完全不是這個樣子」。