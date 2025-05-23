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中央統刪地方補助款 盧秀燕批：移花接木盼收回成命

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天強調，114年的中央總預算，補助地方的一般性補助款，立法委員在這個科子目一毛錢都沒有刪。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天強調，114年的中央總預算，補助地方的一般性補助款，立法委員在這個科子目一毛錢都沒有刪。記者黃寅／攝影

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，台中市長盧秀燕今天強調，114年的中央總預算，補助地方的一般性補助款，立法委員在這個科子目一毛錢都沒有刪，中央卻刪了地方的25%預算，那這就有移花接目之嫌，是苛扣地方性的補助款，希望中央收回成命，依法保障和補助地方政府照顧民眾。

盧秀燕昨天已參加行政院會請命，今天在「童書之森．臺中」新建工程開工動土典禮後，受訪時又強調此事。她說，按照預算法，一般性補助款它有指定的項目，第一個用在教育，像今天的圖書館興建就是教育，第二個是社福，弱勢的社福，第三是地方的基礎建設。

不管是教育、社福或是地方基礎建設，都關係到民生、最弱勢的民生。如果中央有意見要刪，不應該拿這個項目來刪，因為這會影響民眾獲得教育、社福或地方基礎建設發展的重要經費，更何況中央的立法委員在這個科子目一毛錢都沒有刪。

盧秀燕說，她當過立法院財政委員會主席，她了解，因此為此特別北上請命，而且不只是為了台中市，她也同時為大家發言，因為每個縣市都在叫，而且是不分藍綠的縣市長。

「童書之森．臺中」新建工程開工動土典禮，台中市長盧秀燕說，中央刪的補助款其中有一項就是用在教育，就像圖書館興建。記者黃寅／攝影
「童書之森．臺中」新建工程開工動土典禮，台中市長盧秀燕說，中央刪的補助款其中有一項就是用在教育，就像圖書館興建。記者黃寅／攝影
「童書之森．臺中」新建工程開工動土典禮，台中市長盧秀燕說，中央刪的補助款其中有一項就是用在教育，就像圖書館興建。記者黃寅／攝影
「童書之森．臺中」新建工程開工動土典禮，台中市長盧秀燕說，中央刪的補助款其中有一項就是用在教育，就像圖書館興建。記者黃寅／攝影

補助款 盧秀燕

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