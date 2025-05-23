影／台北朱門酒肉臭、中南部路有凍死骨 黃偉哲批齊頭刪減不公

台南市長黃偉哲今日上午在市政總質詢時，指齊頭式刪減補助款對南部地區極不公平，並以「台北朱門酒肉臭，中南部地方路有凍死骨」形容南北資源分配失衡，主張台北市財政資源充裕，應刪減更多。

市議員王家貞在質詢時指出，黃偉哲昨日主導召開記者會，批評財政收支劃分法與補助款刪減對台南不公平，但僅將責任歸咎於藍白立委是否公允？她強調，是賴清德總統不願讓民進黨立委提出財劃法版本，且行政院才是最終決定刪減一般補助款的單位，並質疑為何台南與高雄被刪減幅度相同。

黃偉哲回應，補助款刪減是因立法院刪減中央政府總預算，並要求行政院自裁支出636億餘元。行政院為符合法定程序，將該筆金額列為未分配數，相當於今年一般性補助款的27%，並採平均分攤方式，各縣市一體刪減。若台南減少得較少，恐再遭藍白批評。

他說，齊頭式刪減確實不合理，認同王家貞的看法。台北市2024年總預算高達2024億元，幾乎是台南市的兩倍；且其基礎設施如捷運、鐵路地下化等早已建置完善。相較之下，台北市補助款僅刪30多億元就哇哇叫，台南卻被刪50多億元。

黃偉哲還形容「台北朱門酒肉臭，中南部地方就是路有凍死骨」，指台北市光是端午節，重陽敬老金要加碼到3000就要多花9000多萬，根本就是這個錢拿去不知道怎麼樣使用；「台北市炫富、大器加碼」，對於補助款刪除卻又有奇奇怪怪的動作，也覺得很奇怪。