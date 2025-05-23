政院刪地方補助怪在野 黃國昌批：吳思瑤造謠、甩鍋

針對行政院預計統刪給地方的一般性補助款25%，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說這就是民眾黨團總召黃國昌「刪到有感」。黃國昌表示，立法院有刪地方補助嗎？行政院長卓榮泰刪的地方補助，吳思瑤甩鍋給在野黨，民進黨現在不僅違法亂紀，有人說吳思瑤綽號叫吳造謠，顯然不是浪得虛名。

黃國昌今在記者會上受訪表示，其實大家有一點基本識讀能力就可以聽得出來有多荒謬，行政院刪地方補助，是卓榮泰刪地方補助，立法院有刪地方補助嗎？民進黨的吳思瑤可以甩鍋給在野黨，民進黨現在不僅是違法亂紀、敢做不敢當，現在還要把自己違法亂紀的鍋甩給在野黨，有人說，吳思瑤的名字綽號叫吳造謠，這顯然不是浪得虛名。

黃國昌說，卓榮泰砍地方政府，砍到民進黨非常爽，這就是民進黨的態度，「這就是我們執政黨的嘴臉，請大家看清楚！」

民眾黨副總召張啓楷也說，吳思瑤不只是吳造謠，現在變成吳混亂了，這一次卓榮泰砍了台北市政府的一般補助款高達37.9億，砍的就是吳思瑤選區，選民要的教育費用、社會福利預算、重要的基礎建設的經費，卓榮泰砍了台北市市民最需要的預算，吳思瑤在鼓掌叫好，這是多錯亂的事情。

張啓楷說，立法院的決議沒有要去動到任何的地方的補助款，冤有頭債有主，欺負台灣人民、欺負台北市民的、欺負吳思瑤選民的教育經費跟社福預算，就是卓榮泰。

至於賴清德總統邀請共商國事與國安專報是否堅持公開直播，黃國昌回應，已經第三次回答這個問題，到底是什麼新聞一條龍的操作，當初賴清德怎麼講？要邀請朝野政黨領袖，坦率真誠交換意見共商國事，他說不要有預設立場，好好針對台灣國內外面對的重大挑戰，與人民關心的重要議題，來共商國事。

至於牽涉到機密部分，黃國昌說，不適合公開的不要公開，其他重要的政策議題，賴總統找在野黨的領袖要談什麼事情，人民關心的重要議題就全程公開直播，他已經第三次講這件事，結果現在媒體的問法，還是「有沒有堅持國安專報要直播」，是識讀能力有問題嗎？