影／刪地方補助款25% 民眾黨批卓榮泰目無法紀違法濫權
立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減636億餘元，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款25%，引發地方強烈反彈。民眾黨立院黨團總召黃國昌及立委張啟楷、陳昭姿、陳琬惠一同召開記者會，黃國昌痛批，卓榮泰不曉得是聽了哪一位閣員的餿主意，竟把腦筋動到給地方政府的補助款，明顯違法濫權，立法院絕對不會接受，今院會時民眾黨團將會提出主決議，放到第一案處理。
黃國昌指出，行政院針對立法院所做的統刪決議，基本上是針對行政院及其所屬各個機關，他們當初在編列預算時，比去年預算膨脹更多，黃國昌說，立法院明明要刪的對象是行政院及其所屬各機關，結果卓榮泰竟動到給地方政府的補助款。
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