政院統刪補助款效應 地方憂弱勢補助恐斷炊

行政院統刪地方政府一般補助款，地方政府紛紛叫苦，衝擊範圍廣及教育、社福和地方基礎建設；台東縣長饒慶鈴昨表示，包括中低收入家庭、兒童及身障者的生活補助費將發不出來。

饒慶鈴說，刪除的廿三億元包括議員的建議款、民間救難團體的保險費、老人的健康檢查、重陽禮金、新建的幼兒園等；更重要的中低收入家庭、兒童及身障者的生活補助費都發不出來，衝擊很大。

苗栗縣長鍾東錦昨表示，苗栗縣減少約廿八點一億元，占總預算一成，縣府財政困難且被限制無法舉債，目前雖還不致發不出員工薪水，但要靠挖東牆補西牆來解決，年底恐出現赤字。

南投縣減少卅五億元，縣長許淑華昨說，一般性補助款涵蓋全面，包括教育、社團補助、活動、農業推展等，還有當地鄉親關心的農路建設。

台南市長黃偉哲指出，這次刪減將直接衝擊農水路等基礎設施，經緊急會議重新盤點，新的建設不考慮，沒有急迫的治水及地方建設也都暫緩。

黃偉哲強調，台南市鐵路地下化二期從大橋往北延伸，台南捷運藍線原訂明年上半年動工，行政院說軌道預算暫緩，明年能否動工還是未知數，中央補助若大幅縮水，會加重地方財政負擔。

高雄市長陳其邁說，中央這筆補助對高雄整體市政推動影響深遠，尤其在社會福利、公托、長照及中小學教育等基本支出；預算已執行到一半，頭都洗了，現在突然刪掉五十二億元，地方非常辛苦。

台北市將減少卅七點九億元補助，衝擊教育、社福及基本設施等補助；台北市財政局長胡曉嵐指出，最近輝達落腳的北士科未來交通改善計畫已受影響。