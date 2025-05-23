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補助款交鋒 盧秀燕轟 「不會做就換人做」

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導
行政院統刪補助款引起地方反彈，台中市長盧秀燕盧秀燕罕見親自出席行政院會表達意見。記者邱德祥／攝影
行政院統刪補助款引起地方反彈，台中市長盧秀燕盧秀燕罕見親自出席行政院會表達意見。記者邱德祥／攝影

核電近期正式歸零後又火力全開，行政院更大刪地方一般性補助款，讓各地方政府怨聲載道。台中市長盧秀燕昨日親自北上出席行政院會，左批火力全開讓民眾「用肺發電」，右轟別把刪預算不滿轉移至人民身上，更忍不住重話批官員「不會做就換人做」，氣氛一度劍拔弩張、相當凝重。

據轉述，卓揆聽了盧秀燕說法也立刻反駁，指總預算有許多新增項目，扣除後，其實與去年總預算歲出規模差不多，各地方政府也有新增建設等相關規畫，預算也比去年高。卓更稱，當初在審預算時，若地方政府有感受到壓力，可以透過在地立委發聲，「或許現在情況會比較合理」。

行政院昨天開院會，盧秀燕罕見親自出席，是昨天六都唯一親自出席的縣市首長。據轉述，盧秀燕為中火議題、政院統刪地方補助款一事二度向閣員開砲，質疑核電除役後導致中火燃煤發電量大增，以及興達電廠竟偷偷開機，讓民眾「用肺發電」。

而在臨時動議階段，盧秀燕再度發話質疑，中央統刪對地方的一般性補助款百分之廿五的合理性，並要求行政院依法行政不得任意刪減，且今年中央政府總預算即使遭刪減仍創新高，盼中央別將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上。

據轉述，卓榮泰在會中一度提及懷念以前的立法院，海委會主委管碧玲也接著說懷念以前的行政院和立法院協商，並指責地方政府過去對刪預算、立院修財劃法袖手旁觀，才會造成今天的影響。

盧秀燕聞言後火大回嗆，「地方政府對議會負責、行政院對立法院負責」，如今財劃法修正，中央要應變，如同地方政府面對議會刪減預算，不會請中央部會或行政院協助處理；針對管碧玲的說法，盧還忍不住下重話「不會做就換人做！」管聽了未再發言。

除了盧秀燕忍不住在政院發怒，昨日各地方首長也紛紛炮轟中央。台北市長蔣萬安指出，台北市將少卅七點九億補助，這一刀直直砍向對市民最實質照顧，「違法刪減後果，就是人民受罪」，市府將發函行政院爭取民眾應有的權益與保障，希望中央回歸依法行政。

台東縣長饒慶鈴則說，「賴清德總統五二○送給我們的是，要我們用肺發電」，接下來就是刪台灣人民的預算，「這不是在懲罰人民嗎？」行政院大可刪除新聞宣傳預算，不懂為什麼要刪掉人民社福和小朋友教育的預算？苗栗縣長鍾東錦則希望主計總處邀各縣市首長「一起坐下來談」，讓事情趕快落幕。

綠營縣市也同樣是「受災戶」被刪除預算，但都將矛頭指向立法院。高雄市長陳其邁說，財劃法修法高雄增幅是全台最少，補助款刪減是六都最多，可說欲哭無淚，「這些都是一連串在立法院修法所引發的結果」，呼籲中央與立法院在法案與預算分配時，應更多關注南部縣市人口老化、城鄉差距大等特殊處境。

補助款 行政院 總預算 盧秀燕 卓榮泰

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