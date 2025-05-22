統刪地方補助挨批違法 政院駁：完全尊重國會預算審議

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數636億元，行政院預計統刪對地方的一般性補助款25%，遭質疑於法無據。行政院重申，此舉完全依照立法院在今年1月21日三讀總預算案，以及立法院在同年3月12日否決行政院所提覆議案的結果辦理，並無違法之處。

行政院發言人李慧芝指出，中央政府補助地方政府的依據，不論是按照地方制度法第69條或是財政收支劃分法第30條，都明確規範中央政府有裁量權，為了全國經濟均衡發展，得酌予補助地方政府。至於新版財劃法在今年3月21日公布時，今年度中央及各地方政府的預算，都已依照原版財劃法完成編列及審議，其中也包括一般性補助款的編列。

李慧芝表示，依照新版財劃法的規定，財政部應該在會計年度開始前4個月，通知各地方政府被分配到的算定金額，因此實務上無法再回溯到今年適用。

李慧芝表示，本次刪減一般性補助款的依據，完全尊重立法院審議預算權限，行政院是按照立法院決議自行刪減預算，與外界所提中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第12條、第13條及第18條第3項等，有關減撥、扣減、停撥等規定完全無關。

李慧芝表示，行政院主計總處去年8月30日就去函各縣市政府，也告知有關核定今年度中央對各市縣一般性補助款，如經立法院審議結果有所刪減，將依其審議結果配合調整。