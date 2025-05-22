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雲林一般性補助遭砍37.6億 張嘉郡：不該犧牲人民福祉

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片

行政院統刪地方補助款，像雲林縣府今年度一般性補助款就遭砍37.6億元，國民黨立委張嘉郡今表示，一般性補助款是法定預算，中央不能恣意縮減，這將嚴重影響教育、社福、基礎建設，加大城鄉差距，也違反才劃法明訂不得少於去年的規定，呼籲行政院懸崖勒馬，不該把人民福祉當政治鬥爭犧牲品。

張嘉郡表示，今年中央政府總預算比去年增加731億元，創下歷史新高，但諷刺的是，行政院因應的方式不是檢討如何撙節開支，把錢花在刀口上，而是一直喊窮，還把責任轉嫁到地方。

張嘉郡指出，根據今年通過的「財劃法」第30條第3項規定，中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，這次大砍37.6億元後僅剩100億元，已經低於去年的131.69億元，行政院已經明顯違反「財劃法」。

張嘉郡表示，最近看到內政部有預算可以補助改路名，卻大砍一般性補助款，讓她深感行政院「有錢改路名、沒錢顧人民」，縣市政府的資源本來就不如直轄市，行政院縮減給縣市政府的一般性補助款，等於是加大城鄉落差，把縣民當成次等國民。

張嘉郡說，回顧過去8年，中央政府總預算像吹汽球一樣快速膨脹，從2017年的1.93兆，快速膨脹到今年的3.13兆，成長高達1.62倍，國債數字也節節升高，從2017年國債數字為5.48兆元，累積至今年6.2兆元，平均每位國人負債26.5萬元。

張嘉郡表示，民進黨8年完全執政，立法院形同立法局，對浮濫編列預算照單全收，所有浪費都是全民埋單，現在新的國會，在野黨佔多數，當然要強力監督，避免讓國家陷入財政煉獄，持續債留子孫；政院應盡快調整補齊原訂的一般性補助款，才是國家百姓之福。

補助款 行政院 張嘉郡

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