基隆被砍24億謝國樑將舉債 童子瑋：不能任意舉債借錢

行政院決定統刪中央給地方的一般性補助款，基隆市被刪減24億元，市長謝國樑說，將舉債來維持今年度市府總預算執行的完整性。民進黨籍議長童子瑋說，舉債是重要的事情，是市民的納稅錢，不能任意舉債借錢。

童子瑋今天說，預算的問題有因才有果，立法院當初毀憲亂政像流氓一樣亂刪預算，國民黨和民眾黨不經理性、不經溝通直接砍了行政院600多億的預算，不負責任如同肇事逃逸一樣，最後損失的還是各地市民和市政建設。

童子瑋表示，中央一般性補助是對地方重要的補助機制，因總預算被亂刪如今中央統刪補助款，市長謝國樑第一時間想到的是舉債，舉債是如此重要的事情，是市民的納稅錢，目前基隆市到4月舉債是25億，這是市庫，不是二信的私庫。

童子瑋說，不能遇到問題就任意的借錢，不要亂花錢，不要再有一些煙火式的政策，光是電動機車就編了20幾億排擠預算，用在一些不是市政長期發展的作為上要一併檢討。

童子瑋呼籲謝國樑和立法院的國民黨、民眾黨的立委多做溝通，討論清楚，不要亂刪總預算，羊毛出在羊身上，負點責任，讓中央政府跟地方政府共同推動建設。

謝國樑上午說明，行政院片面刪減並不符合財政收支劃分法精神，不具法律效力，應該要還回來。市府是依法通過市政預算，為了基隆市各項市政需求正在執行當中，市府會按今年的情形，不會刪減相關的支出，因為行政院這樣的刪減並不具法律效力，等行政院的預算調整適宜後，依法應該是要還給地方政府，市府做暫時的舉債，在法律上有充足的理由和立場。

謝國樑說，基隆捷運、電動車、教育、運動場館等改善都是市府一樣重要的施政做為，基隆會和中央緊密配合，如果中央有預算上的難處要刪減，他呼籲中央依法來進行預算縮減，一般性補助款受財政收支劃分法立法精神所保護。