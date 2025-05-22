影／中央刪減苗栗補助款 鍾東錦：年底恐出現赤字
苗栗縣長鍾東錦上午受訪表示，縣府收到行政院公文將刪減一般性補助款，將統刪27.3%，一般性補助款減少約28.1億，占總預算10%，縣府財政困難 ，且無法舉債，已編列的預算該執行部分還是要執行，但年底恐怕出現赤字，這點相當糟糕，中央和地方政府應是夥伴關係，希望主計總處能邀各縣市首長「一起坐下來談」，讓事情趕快落幕。
鍾東錦強調，受此影響，縣內許多教育方面的建設，地方必須需支付一半配合款，老實說「苗栗根本做不到」，立委辛苦為苗栗爭取的教育建設補助案，金額都高達一、兩千萬，目前也只能暫緩，未來一些非必要的活動也一樣得暫緩，得開始省吃儉用。
他指出，原先縣府以為會被減60多億，現在公文確定減28.1億，但苗栗不能舉債，影響還是很大，雖然統籌分配稅款最後會「補」回來，即使如此，仍對苗栗造成嚴重衝擊，日前拜會主計總長說明苗栗的困境，對方表示苗栗無法舉債，中央會特別處理看如何解決，希望給他們兩周時間向行政院長卓榮泰報告，目前苗栗還不致於發不出員工薪水，但也是得靠「挖東牆補西牆」來解決。
他指出，中華民國來台後，過去還不曾出現過一般性補助款被扣款的情況，這次甚至有人建議採訴訟打官司，但他不認為這是好方法，中央和地方應是夥伴關係，而非對立，希望中央能邀各縣市首長一起坐下來談，將問題完善解決，否則各縣市長都得跳腳。
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