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政院統刪補助款 邱議瑩：應先保障支持總預算縣市

中央社／ 高雄22日電
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱議瑩。圖／聯合報系資料照片

總預算遭刪，行政院預計統刪對地方的一般性補助款25%。民進黨高雄市立委邱議瑩建議，中央應在釋憲結果出爐前，審慎調整未分配機制，並優先保障支持中央總預算縣市。

立法院刪減中央政府總預算，並要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院預計統刪對地方的一般性補助款25%。行政院表示，會先暫緩撥款一般性補助款，待釋憲結果出爐，另外也會協助財政困難的縣市。

邱議瑩在臉書（Facebook）發文表示，藍白聯手刪減中央總預算，為了符合法定程序，行政院不得不將今年一般性補助款總額中的636億元列為未分配數，高雄市因此從190億元被迫刪除約51.95億元。

邱議瑩說，雖然行政院已表示，教育、警消、社福等指定用途不在刪減之列，但被列為未分配數的部分，正是地方在基本設施、人事、退撫、辦公等例行支出最仰賴的部分。地方政府即使舉債也只是延後傷害。

邱議瑩認為，中央應在釋憲案結果出爐前，審慎調整未分配機制，考量縣市財政狀況，避免地方治理受創，減少對縣市正常運作的衝擊。

此外，行政院在執行未分配預算的調整時，也應考量政治責任歸屬，她認為應優先保障支持中央總預算的縣市，可參考「贊成刪總預算之國民黨立委所在縣市比例」作為分配原則，不應由全民買單。

補助款 行政院 總預算

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