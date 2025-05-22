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台南補助款被大刪重創財政 黃偉哲：人事、新建設全面暫停

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲偕財主首長召開緊急記者會，說明補助款刪減後因應措施。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲偕財主首長召開緊急記者會，說明補助款刪減後因應措施。記者吳淑玲／攝影

中央政府一般性補助款台南市被刪減51.68億元，對台南財政造成重大衝擊，台南市政府今下午召開記者會對外說明，黃偉哲表示嚴正譴責，始作俑者是立法院藍白立委，新版財劃法對台南不公平，又刪減總預算636億元，迫使中央必須全面統刪各地方政府之一般性補助款27.3%，以六都的刪減數及人口數而言，台南的人均刪減2800元金額最多。

黃偉哲指出，台南人蒙受巨大負面影響，全台也成為藍白亂刪除預算的犧牲品！ 一般性補助款是用於「必要」且重要的支出，立法院藍白立委迫使行政院刪減總預算，就是迫使地方政府對「必要的支出」打折。這次預算刪減將直接衝擊到農水路等基礎設施。

面對財政衝擊，黃偉哲表示，教育補助及設施及社會福利支出等指定項目不會受影響，但未來必須樽節市府支出，量入為出 ，經召開緊急會議重新盤點，新的建設不考慮，沒有急迫的治水及地方建設也都暫緩。

黃偉哲強調，新闢道路徵收等會暫緩，但台南市還有很多重大建設要推動，如鐵路地下化二期從大橋往北延伸，台南捷運藍線原訂明年上半年動工，行政院說軌道預算暫緩，明年能否動工還是未知數，或是中央補助會大幅縮水，加重地方的財政負擔。

主計處長張錫東說明，將朝五個方向撙節開支，一、各機關114下半年度預算通案控管30%、人員遇缺不補。二、通盤檢討目前尚未發包之工程，包括農水路改善工程、區域排水整治及改善工程、新闢道路、全民運動館、老舊工業區更新改善工程及市場新整建工程等，暫緩發包不予執行。三、補助農漁會、產業團體、體育活動、文化及藝文團隊等控管40%。四、全面檢討各項活動規模。五、撙節非法定支出，及控管未具效益之非必要支出。六、再有不足則將研議舉債。

財稅局長李建賢表示，依據台南市過去累積下來的財政控管，8月份還可以維持支出，但9月可能就會出現缺口，未來若不可能要向銀行融借或不排除發行公債的方式取得得財源。

黃偉哲說，原先政策的始作者就是立法院，立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元，為符合法定程序，行政院將今年一般性補助款總額中的636億元列為未分配數，相當於約27%，台南因此從190億被迫刪除到約138億左右，少了51億元。

黃偉哲重申，財劃法已對台南市已經不公平，以人口而言，台南人口186萬，花蓮人口32萬，但是台南所增加163億的分配款的卻只比花蓮多2億；以面積來講，台南土地面積比彰化大，人口還比彰化多出了55萬人，增加金額卻分得比彰化少，加上刪減補助款，「對台南是雙重傷害。

台南市長黃偉哲偕財主首長召開緊急記者會，說明補助款刪減後因應措施。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲偕財主首長召開緊急記者會，說明補助款刪減後因應措施。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲偕財主首長召開緊急記者會，說明補助款刪減後因應措施。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲偕財主首長召開緊急記者會，說明補助款刪減後因應措施。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲偕財主首長召開緊急記者會，說明補助款刪減後因應措施。記者吳淑玲／攝影
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黃偉哲 補助款 台南

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