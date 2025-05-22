輝達落腳「北士科」 行政院刪地方補助款衝擊公車調度站
立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方反彈。台北市財政局長胡曉嵐上午指出，最近輝達落腳「北士科」未來交通改善已受到影響；北市交通局長謝銘鴻下午證實，直接受影響就是一處公車調度站，恐影響未來北士科的交通運輸。
行政院統刪地方政府一般性補助，胡曉嵐點出除了影響北市社會福利，包括兒少、長者、身心障礙者，甚至最近輝達落腳的北士科，部分交通的改善也受到影響。
北市議會下午交通部門質詢，議員張斯綱質詢指出，北市財政局指未來北士科周邊交通可能受到統刪預算受到影響，指的是什麼改善項目？
謝銘鴻說，有一塊非常重要的交通用地，是公車調度站，因為北士科未來發展，不管是輕軌、公車，這個場站非常重要，對園區的扮演運輸的角色，這一塊如果受影響，對北士科發展非常不利。
謝銘鴻說，該公車調度站已經分年分期建置完成，開始使用，費用3億616萬元，目前開始還款，未來會對士北科的發車、路線都有影響。
至於是否影響未來的輕軌？謝銘鴻指出，目前捷運局對輕軌規畫，還沒有完整的進展，還不知道會不會受影響，等路網具體成形才知道，但很明顯的是，公車調度站會受到影響，這部分市府會努力解決。
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