刪補助…許淑華曝「這縣市」最慘 批中央把氣出在地方身上

南投縣長許淑華今出席南投縣議會定期會，針對地方一般性補助遭刪，她表示，中央作法不合理也違反預算法，嚴重影響地方施政，苗栗更是已無舉債空間，嚴正呼籲中央，不要有政治上的考量，用負氣的方式，把氣轉嫁到地方政府身上來。

許淑華說，已收到主計總處的公文通知，一般性補助減少35億元，其實今年南投縣的補助分配稅款截止目前，已短撥10億元；但下半年又會再減少35億元，嚴重對縣政推動，因所有預算早編列好卻又刪減35億元，必須全面性地檢討。

由於，一般性補助涵蓋面向全面性，包括教育、社團補助、活動、農業推展等，還有鄉親關心的農路建設，且為了不排擠既有人事費用，只能讓局處調整各項業務，也影響縣府還債進度，減緩償還30億元債務，明年達成零負債的目標破滅。

許淑華強調，當時立法院通過統籌稅款分配案時的600多億元，是希望行政院能夠在財政上有更大的彈性調配空間，現在卻把這些金額，直接轉嫁到各縣市政府的一般性補助上，不合理也違反預算法，而且今年就要執行，造成地方難以調配。

南投縣政府可能還有些本來要還債的自主財源，但有些縣市政府就必須去舉債，甚至像苗栗縣已沒有舉債空間，影響到中央與地方政府整體運作；而與其個別協助苗栗縣，那為何不按照將原本該給的補助給地方政府，讓地方都能好好去執行。

她呼籲中央，與立法院做好溝通，不要違背預算法的精神與規定，如期撥款給地方政府，讓下半年民生與各項地方建設不受影響。若明年度有需要調整就提早講再共同討論，不要有政治上的考量，用負氣的方式，把氣轉嫁到地方政府身上來。