政院統刪地方補助款 民眾黨團提案要求立即足額撥付

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%。民眾黨立法院黨團提案，行政院主計總處應依立法院審議總預算案通案刪減的決議精神，立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。該提案已列入23日立法院會討論事項。

民眾黨團提案20日在立法院程序委員會提出，已排入23日院會討論事項。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

國民黨團書記長王鴻薇今天說，這是違法濫權，今年度地方一般性補助款，立法院一毛未刪，並經總統公告實施，行政院無權自行刪減；賴政府為了政治鬥爭，不惜虐待地方及人民。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，冤有頭，債有主，一切惡源是在野黨提案。

據民眾黨團提案指出，有鑑於行政院主計總處行文各縣市政府，將中央編列給地方政府的一般性補助款自民國114年度5至12月份分配及撥付數全數改為未分配數，已嚴重違反立法院通案刪減、促進政府資源有效配置的決議精神。

民眾黨團表示，中央政府預算編列浮濫，原編列新台幣3兆1000億元，立法院通案刪減後仍有2兆9000億餘元，是中華民國史上最高的中央政府總預算，立法院本於職責審議預算，以督促中央政府增進財務效能、減少不當經濟支出甚至浪費。

民眾黨團說，中央政府不思檢討如何有效節用分配資源，卻意圖慷地方政府之慨，緊縮一般性補助款補助事項，將直轄市、準用直轄市規定的縣市基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等，改為未分配數，將嚴重影響地方財政及運作，對地方長期建設造成劇烈衝擊。

民眾黨團表示，因此建請院會作成決議：「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議精神，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府，並將中央各機關及所屬應刪減另予補足之經費來源說明，於1個月內送交立法院。」