政院刪補助款 蔣萬安籲懸崖勒馬：這一刀直砍市民照顧
立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，台北市長蔣萬安今天在臉書表示，台北市將少37.9億補助，這一刀直直砍向對市民最實質照顧，「違法刪減後果，就是人民受罪」。
蔣說，北市府今天將會發函行政院，因為民眾應有的權益與保障我們一定極力爭取，希望中央懸崖勒馬，回歸依法行政。
對於政院刪減地方政府的補助款，蔣今天在臉書表示，行政院對全國各地方政府一般性補助款統一刪減27.3%，台北市將因此少了37.9億補助，這次刪減補助衝擊的包含教育補助、社會福利補助以及基本設施補助。從兒少、婦女、長者、身心障礙的福利，到全國最近都非常關注的行人安全，包含人行道及道路改善和維護都受到影響。這些都是生活中最基本、重要的，也直接關係到每一位市民的福祉與安全。
蔣萬安也根據《財政收支劃分法》第30條規定，指中央政府給予地方政府的一般性補助款金額不得低於前一年度預算數，也就是說這次的刪減，不只傷害地方政府與市民，更已經違法。
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