統刪地方補助款 盧秀燕赴行政院會提「4理由」要求依法行政

行政院統刪地方的一般性補助款，刪減率高達27.3%，引發地方反彈。台中市長盧秀燕今出席行政院會，會中提出四大理由，強調一般性補助款是法定預算，刪減將影響地方推動教育、社福及基礎建設，這都是民眾最需要的預算，盼行政院依法行政、審慎處理。

盧秀燕會中提出四大理由，第一，「請行政院依法行政」，地方一般性補助款是法定預算，必須依法提供地方政府，不得任意刪減，否則恐有違法疑慮。第二，中央總預算突破3兆元為歷史新高，前一個創新高為前總統採英文執政期間，達到2.7兆元，今年相較多出3千億元以上，今年預算即使經刪減仍為史上最高。

盧秀燕表示，第三，地方一般性補助款用在教育、社福及基礎建設等，是民眾最需要的預算，統刪地方預算，會讓外界誤以為，中央是否將預算被刪減的不滿，轉移到地方政府與民眾身上。第四，立法院修正通過「財劃法」，行政院應依法行政，雖為聲請釋憲期間，仍應先按法律執行，待憲法訴訟結果再行調整。

盧秀燕強調，地方政府面對議會刪減預算，不會請中央部會或行政院協助處理；行政院面對國會，也不宜讓外界誤會是對地方政府出氣，尤其一般性的地方補助款有法律保障，希望行政院務必依法行事。