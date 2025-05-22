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統刪地方補助款25% 政院：暫緩撥款待釋憲結果

中央社／ 台北22日電

為因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院預計統刪對地方的一般性補助款25%。行政院說，目前會先暫緩撥款一般性補助款，待釋憲結果出爐，另也會協助財政困難的縣市。

114年度中央政府總預算遭立法院刪減，行政院提覆議但遭否決，目前已聲請釋憲。不過，因行政院需自行調整刪減數新台幣636億元，政院認為有困難，決定統刪今年中央對地方的一般性補助款，刪減率25%

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，立法院審查今年度中央政府總預算刪減總額達2076億元，中央已經被大幅刪減1439億元，尤其針對特定項目巨幅刪減，如大陸地區旅費、國外旅費及出國教育訓練費、媒體政策及業務宣導費、特別費等刪減都在60%以上，部分機關甚至全數刪除，衝擊業務運作。

李慧芝說，為免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此只能調減一般性補助款，以達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元。

她表示，行政院主計總處依照立法院通案統刪方式，統一比率刪減各地方政府一般性補助款，已發函通知地方政府，事實上，行政院曾經針對總預算提出覆議被否決，立法院也維持當初三讀決議要求行政院要自行刪除636億，因此只能調節一般性補助款，而一般性補助款是有關於地方跟中央的補助款，中央是「得」補助，不是一定要補助，這部分完全按照相關規範辦理。

李慧芝指出，目前是先暫緩撥款一般性補助款，待釋憲結果出爐，而主計總處估算過，各地方政府是有足夠的歲計賸餘或是舉債空間可以支應，若有需求，政府也會協助財務困難的縣市。

至於苗栗縣已無法舉債彌補刪減缺口，主計總處副主計長陳慧娟在記者會指出，苗栗縣政府確實已無舉債額度，不過中央過往對於地方政府就有一些資金調度的模式，將就此予以協助。

李慧芝也轉述，行政院長卓榮泰院會中指出，過去立法院要通刪中央政府總預算的話，一定會經由朝野協商並與行政院溝通，但是今年完全沒有這個步驟，才會導致目前的狀況。

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