北市一般補助款將刪37.9億 發函政院籲依法編列

行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款25%。台北市財政局長胡曉嵐今天說，北市將遭刪減37.9億元，補助將少於去年數額且違反財劃法，今天將發函行政院要求依法保障。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

胡曉嵐上午在財政局接受媒體聯訪時表示，一般性補助款在地方政府主要用於教育補助、社會福利補助及基本設施補助項目等，行政院去年8月30日就核定各地方政府的一般性補助款，其中台北市政府一般性補助款核定今年金額為新台幣138.9億元。

她指出，北市府已依預算程序報送台北市議會審議通過，且這些預算已於今年度依法執行中。

胡曉嵐表示，新修正的財政收支劃分法已於今年3月21日經總統公布施行，依據此法第30條第3項規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款金額，不得少於修正施行前1年度的預算編列數。

她指出，非常遺憾，行政院今年5月16日函告各地方政府，逕予刪減地方政府一般性補助款；其中，北市府今年的一般性補助款遭刪減，僅剩101億元（減額為37.9億元），少於113年度的126億元預算數，明確違反財劃法規定，也影響地方政府施政及民眾權益、福祉。

胡曉嵐認為，一般性補助款遭刪減，已嚴重影響地方政府施政，北市府今天就會發函給行政院，希望行政院可以依法行政，以保障各地方政府及全國民眾權益。

她指出，行政院刪減一般性補助款，台北市政受影響部分，主要包括兒童及少年、老人、身心障礙等福利政策經費與教育經費，以及人本交通的人行道改善、道路改善及維護等經費，都涉及民眾教育、社會福利、交通安全重要的施政項目。

台北市財政局透過新聞稿表示，地方財政穩定是公共服務品質與市民福祉根基，北市府將加強財務調度，適時評估辦理追加減預算，以確保各項市政計畫如期推動，確保市政運作無礙，也呼籲中央應審慎評估，盡速恢復各地方政府原編預算數，以符法治。