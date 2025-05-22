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刪補助 黃敏惠批中央集錢集權：請以蒼生為念

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠帶財稅局長及主計處長，針對中央刪減嘉市一般補助17.12億元，在議會接受媒體訪問。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠帶財稅局長及主計處長，針對中央刪減嘉市一般補助17.12億元，在議會接受媒體訪問。記者魯永明／攝影

中央刪減嘉義市一般補助17.12億元延燒，市長黃敏惠說，中央不僅未依新修訂通過財劃法撥款，反而削減現行制度的統籌分配稅款3億元，近日又刪減一般性補助款17.12億元，對地方財政民生建設造成巨大衝擊；議會國民黨團書記張秀華議員痛批中央「失信、背信」，是失信詐騙累犯。

黃敏惠說，現行制度，中央集錢集權，地方每年依照中央撥補給地方財政，一般性補助、統籌分配款編列預算，但這次4月統籌分配款就減撥3億元，不但新財劃法通過後新增財源沒下來，依舊財劃法不但沒增加財源，反而減撥3億，當時大家都忍了下來，共度難關，但這次更嚴重，一下子刪減刪17.12億一般補助。

黃敏惠表示，，嘉市一直認真遵守財政紀律，當用則用，當省則省，教育、社福、基礎建設都在推動，也一直在做，希望中央重視，趕快撥下錢來，讓地方可以做事，千萬不要落入劫貧濟富，一切要以蒼生為念，請中央趕快做應該做的事情，不要扣減給地方一般性補助款。

黃敏惠說，「懇請中央政府以蒼生為念，不要讓地方政府陷入劫貧濟富窘境，這不只是數字減少，而是對基層治理打擊，是對地方努力否定」，她強調，基層建設是台灣發展的根本，一旦資源失衡，影響的不只是嘉義，而是整體國家治理的穩定。

「中央是失信詐騙累犯！」張秀華說，今年中央核給嘉市一般補助預算，去年議會完成總預算三讀審議法定程序，中央怎麼可以刪減17.12億元一般補助，中央做法形同失信、背信，中央對輕軌建設經費負擔騙嘉義人，如今又刪減一般補助17.12億，形同失信詐騙累犯。

黃敏惠 補助款 嘉義

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