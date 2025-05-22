統刪地方補助款挨轟 政院：地方有歲計賸餘、舉債可支應

立法院刪減中央政府總預算，行政院決定統刪中央給地方的一般性補助款25％，引發地方反彈。行政院說，主計總處是按立院要求，以通案通刪的方式，統一比例刪除地方一般性補助款，過去已估算過，地方有足夠歲計賸餘或舉債空間能支應，真的不足中央仍會努力協助。

立法院刪減中央政府總預算，並要求行政院自行刪減636億餘元。行政院認為窒礙難行，日前已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況，挨批於法無據。

「主計總處完全按照立法院要求。」行政院發言人李慧芝強調，政院曾針對總預算提出覆議被否決，立院也維持當初三讀決議，要求行政院要行刪除636億元，而一般性補助款，中央是「得」補助而非一定要補助，這部分完全是按照相關規範辦理。

李慧芝強調，由於立法院已經刪除總額達2076億元，其中的1439億元，很多都是針對特定項目，包括大陸地區旅費刪減80％、國外旅費及出國教育訓練費刪減60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％，部分機關甚至全數刪除，為避免對國防安全、外交及教育政策造成嚴重影響，主計總處只能調減一般性補助款，達成立法院要求政院自行刪減數的636億。

李慧芝說，主計總處是按立院通案通刪方式，統一比例刪除各地方政府一般性補助款，這部分是暫緩撥出，目前政院已提出釋憲，會按照釋憲結果進行下一步作為，之前有估算過，各地方政府也有足夠歲計賸餘或舉債空間來支應，真的不足，中央仍可以努力協助。

主計總處副主計長陳慧娟補充，行政權屬編列權，審議權則是立法院，當時通知地方政府一般性補助款的函文裡已明確說明，金額會視立法院審議結果，如果有刪減就必須隨同刪減。她強調，刪減的依據在當時發文給地方政府時，已經有做說明。

陳慧娟說，目前除了屏東，還有地方政府針對刪減提出反應，主計總處有在了解地方困難所在，將彙整各地的困難後，思考有沒有方法可以協助地方。

李慧芝也提到，卓揆在院會上回應地方政府時稱，過去立法院通刪一定會在朝野協商時跟行政院談好後，數字才會確定，今年卻完全沒有這個步驟，因此造成此種情況，但地方財政若真有不足，政院仍會努力支持，但主總核算後，除了苗栗縣需要支持，大部分都沒有問題。

陳慧娟補充，苗栗縣政府因沒有舉債額度，以往中央對地方政府就有一些資金調度模式，將循過往模式協助。