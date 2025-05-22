北市刪30億...林奕華院會向卓榮泰抗議無法接受：已違法

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方反彈。台北市副市長林奕華今代表市長蔣萬安出席行政院會，當面向行政院長卓榮泰表達，中央刪減北市一般性補助款38億，「台北市無法接受。」

林今天也當面向卓榮泰表達，行政院此舉「已違法，未依法行政」。

林奕華說，台北市今天也將正式去函行政院表達台北市無法接受114年度一般性補助款遭行政院刪減的立場，也希望中央重新考慮，不要帶頭違法並導致台北市民權益受到傷害。

林奕華表示，行政院5月16日函告台北市，表示將修正114年度中央對台北市一般性補助款核定數額，從原先核定的138.9億，刪減至101億，共刪減38億元，刪減比例約27.3%。行政院此次刪減對台北市的一般性補助款，也將直接影響到台北市正在執行的教育預算、兒少婦女老人及身障等社會福利政策，甚至包含人行道改善等基礎設施建設，對台北市民權益影響極大。

林奕華指出，財劃法修正條文已於114年3月21日經總統公布實施，就算送出釋憲，行政院仍應據以執行。依財劃法第30條第3項規定「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」，因此，行政院函告刪減台北市114年度一般性補助款預算數至101億元，致使台北市獲配數少於113年度預算數126億元，已違反財劃法規定。

林奕華呼籲行政院，財劃法相關條文，不論全文或部分條文之施行日期，都沒有授權行政院自行訂定，故行政院就必須依照總統公告日全文實施，法律上完全沒有模糊空間。

林表示，地方政府獲配一般性補助款，也有其法源依據。行政院必須依照「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，訂定相關分配方式。且台北市有關114年度的一般性補助款也早在去（113）年8月30日就已獲中央核定，並有函文在案。

林說，北市據此業已依照預算法的審議程序，將相關預算送台北市議會審議完成，台北市一切都依法、依規定執行議會同意後的施政計畫。行政院日前逕予來文函告刪減地方政府一般性補助款，已直接影響地方政府施政及廣大市民權益與福祉。