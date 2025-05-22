大刪地方補助款 國民黨團批賴政府違法亂紀、虐待人民

行政院統刪地方補助款引發眾多縣市政府反彈，國民黨立法院黨團今開記者會並批評，經計算總體刪除比例高達27.3%，但一般性補助款明明在立院一毛都沒刪，也經總統府公告實施，中央還可以違法亂紀，為了鬥爭虐待地方人民，甚至想永遠壓縮地方資源、「集權又集錢」，現在賴政府是政治優先，民生放兩邊。

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，引發地方強烈反彈。國民黨團今開「大刪地方補助款 賴政府心中還有人民？」記者會，批評民進黨政府政治優先，民生放兩邊。

國民黨團書記長王鴻薇表示，中央政府如此作為已經讓地方政府發起嚴重抗議，賴政府居然因總預算遭刪減而政治操作，將腦筋動到地方補助款，經計算總體刪除比例高達27.3%；就統計數據看來，中央是以等比例方式刪除一般性補助款，所以過去補助的愈多，被刪除的就愈多，被刪除超過50億元的包括台南、高雄、彰化、屏東等縣市，大多為民進黨執政縣市，這也表示民進黨執政縣市過去拿的最多。

王鴻薇指出，新北、台北、桃園及台中等市也被刪除不少，這是中央全面性懲罰，中央這樣刪除絕對是違法濫權，因為一般性補助款總額為2500億元，這是通過的法定預算，並已經總統府公告實施，立法院對這預算是一毛都沒刪，中央根本沒權力自行刪減，中央「惡婆婆」虐待地方，竟可以為了鬥爭虐待地方人民。

國民黨團首席副書記長羅智強則酸「恭喜賴清德」，如果有諾貝爾數學獎，賴拿數學獎當之無愧，世界出了比小學生還厲害的總統，今年預算是史上最高，政府可以錢多到拿來辦大罷免宣講、可以多到跟罷團領銜人開會，結果現在說沒錢要去砍地方的錢。

羅智強提到，民進黨台北市議員洪健益爆料賴清德跟罷團開會，今砍地方補助款是不是罷團給的建議？現在心一橫、刀一下，連台南都不放過，且還公告這要列為明年基準，也就是要永遠壓縮地方資源，「集權又集錢」，賴清德對得起當年當台南市長的自己嗎？