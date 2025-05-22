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影／高雄遭砍52億 陳其邁也嘆：加最少、刪最多「欲哭無淚」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左一）今天上午出席保利馬公司「零碳排未來船」下水典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左一）今天上午出席保利馬公司「零碳排未來船」下水典禮。記者王勇超／攝影

高雄市今年中央一般性補助款遭刪52億元，為六都中削減最多。市長陳其邁今天上午出席保利馬公司「零碳排未來船」下水典禮時接受媒體聯訪，他語帶無奈說，高雄過去在「財政收支劃分法」修法的增幅已是全台最少，如今補助款又遭大幅刪減，「增加最少、刪的最多，可說欲哭無淚」。

陳其邁說，這筆補助對高雄整體市政推動影響深遠，尤其在社會福利、公托、長照及中小學教育等基本支出上，影響非常非常巨大，「這些都是一連串在立法院修法所引發的結果」，因為預算都已經執行到一半，頭都洗了，現在突然刪掉52億，地方政府真的是非常非常的辛苦。

陳其邁強調，高雄市幅員遼闊，是台北市的11倍大，基本建設需求相對更高，加上老年人口比例高，「65歲以上人口已超過兩成，比台中多8萬人、比桃園多18萬人」，這樣的人口結構與地理條件本就讓地方政府負擔沉重，如今還遭遇補助大幅刪減，「對高雄市民真的不公平」。

陳其邁呼籲，中央與立法院在未來相關法案與預算分配時，應更多關注南部縣市的特殊處境，如高雄、台南、嘉義、屏東等地面臨人口老化、城鄉差距大、土地廣闊等挑戰，「希望中央能多給一點關愛的眼神」。

高雄市 陳其邁 補助款

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