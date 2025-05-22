中央補助款屏東刪52.5億最多 周春米：始作俑者就是立院

立法院刪減114年中央政府總預算影響，114年度中央原本核定屏東縣一般性補助款192億1183萬元，修正為139.64億元，屏東縣約刪減52.5億元最多，對縣府財政及縣政推動造成重大壓力。周春米今說，始作俑者就是立法院，沒有任何討論就統刪900多億。請立法院要三思，不要再這樣鬧下去了。

周春米今說，屏東獲中央一般性補助款算多，刪減比例27.3％，屏東落在52.5億元，「始作俑者就是立法院」，沒有任何討論就統刪900多億，讓行政院想辦法，最後就是地方跟中央，要做事的政府受到很大阻礙，希望行政院趕快跟立法院趕快來討論解決這樣困境。

「解鈴人還須繫鈴人！」周春米說，立法院這樣政治抗爭、對抗，但若影響到地方、中央，合理必要的運作，請立法院要三思，不要再這樣鬧下去了。