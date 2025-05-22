輝達落腳北士科 北市：政院統刪補助25%已影響交通改善計畫

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方反彈。台北市財政局長胡曉嵐指出，這對台北市社會福利影響非常廣，包括兒少、長者、身心障礙的社會福利，甚至最近輝達落腳的北士科，部分交通的改善也受到影響。

胡曉嵐指出，新的財劃法在今年3月21日經總統公布生效，依照新的財劃法30條的規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款，金額不得少於修正施行前一年度的預算編列數，也就是中央依法，應保障地方政府114年度獲配的一般性補助款的金額，不能少於113年度的預算編列數。

她說，非常遺憾，行政院在5月16號函告台北市政府，114年度一般性的補助款的預算由138.9億元，刪減為101億元，少於113年的預算數126億元，換句話說，已經明確違反新的財劃法第30條的規定，也影響地方政府的財政，希望行政院可以依法行政，保障台北市民和全國民眾的權益。

胡曉嵐表示，台北市政府今天就會發函行政院，希望可以依照財劃法的規定編列一般性補助款，保障各地方政府還有全國民眾的權利。

今有民進黨民意代表認這是藍白自己搞出來的，由各縣市政府自己承擔？胡曉嵐說，站在台北市府的立場，預算是按照中央去年8月30日的核定函，也依照預算法的程序，在各地方政府都完成議會審議的程序並通過的這些預算，包括收入和支出，歲入、歲出，全部都是依照法定程序完成審議，現在114年，依照預算程序在執行預算當中，一切都依法，希望中央也可以依照法令來依法行政。

胡曉嵐表示，目前未接到中央對新財劃法的分配金額，基於財政穩健的原則，目前只能依照新財劃法之前財劃法的內容，算出來的金額做預算的預估。目前市府還在籌編115的預算，相關數據會在8月報送市議會，到時候會有比較確定的數據。