輝達落腳北士科 北市：政院統刪補助25%已影響交通改善計畫

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聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市財政局長胡曉嵐上午受訪談中央統刪一般性補助影響北市社會福利。記者楊正海／攝影
台北市財政局長胡曉嵐上午受訪談中央統刪一般性補助影響北市社會福利。記者楊正海／攝影

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方反彈。台北市財政局長胡曉嵐指出，這對台北市社會福利影響非常廣，包括兒少、長者、身心障礙的社會福利，甚至最近輝達落腳的北士科，部分交通的改善也受到影響。

胡曉嵐指出，新的財劃法在今年3月21日經總統公布生效，依照新的財劃法30條的規定，中央政府給予地方政府的一般性補助款，金額不得少於修正施行前一年度的預算編列數，也就是中央依法，應保障地方政府114年度獲配的一般性補助款的金額，不能少於113年度的預算編列數。

她說，非常遺憾，行政院在5月16號函告台北市政府，114年度一般性的補助款的預算由138.9億元，刪減為101億元，少於113年的預算數126億元，換句話說，已經明確違反新的財劃法第30條的規定，也影響地方政府的財政，希望行政院可以依法行政，保障台北市民和全國民眾的權益。

胡曉嵐表示，台北市政府今天就會發函行政院，希望可以依照財劃法的規定編列一般性補助款，保障各地方政府還有全國民眾的權利。

今有民進黨民意代表認這是藍白自己搞出來的，由各縣市政府自己承擔？胡曉嵐說，站在台北市府的立場，預算是按照中央去年8月30日的核定函，也依照預算法的程序，在各地方政府都完成議會審議的程序並通過的這些預算，包括收入和支出，歲入、歲出，全部都是依照法定程序完成審議，現在114年，依照預算程序在執行預算當中，一切都依法，希望中央也可以依照法令來依法行政。

胡曉嵐表示，目前未接到中央對新財劃法的分配金額，基於財政穩健的原則，目前只能依照新財劃法之前財劃法的內容，算出來的金額做預算的預估。目前市府還在籌編115的預算，相關數據會在8月報送市議會，到時候會有比較確定的數據。

補助款 行政院 北市府 北士科

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