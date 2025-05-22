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政院統刪地方補助款 黃國昌轟卓榮泰違法濫權膽大妄為

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立法院刪減今年度中央政府總預算，行政院決定統刪地方補助款25%，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院長卓榮泰違法濫權，簡直是膽大妄為莫名其妙，立法院絕對不會接受，民眾黨團明天也將提出主決議，並且要求列入院會議程加以處理。

立法院刪減今年度總預算，行政院多次聲稱窒礙難行，決定統刪中央給地方政府的一般性補助款，刪減率高達25%，引發地方強烈反彈。其中，刪減金額以屏東縣的52億元最多，其次依序為高雄市、彰化縣及台南市，而舉債空間有限的苗栗縣也受到嚴重衝擊。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，行政院當初編列今年度總預算，金額從2兆9000多億元膨脹為3兆2000多億元，為了不讓政府單位繼續浪費，立法院基於樽節的原則做出統刪，基本上就是針對行政院及其所屬各機關。

黃國昌批評，沒想到行政院錢一把抓，現在就連權也要一把抓，立法院統刪的對象是行政院及其所屬各機關，卓榮泰是聽了哪一位閣員的餿主意，竟然把腦筋動到地方政府的補助款，就連學者都跳出來嚴厲批判，「幹出這種違法濫權的事情，立法院絕對不會接受。」

黃國昌預告，民眾黨團明天將在院會提出主決議，並且變更議程放在第一案加以處理，卓榮泰亂砍地方政府預算，簡直是膽大妄為莫名其妙。

黃國昌 行政院 立法院

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