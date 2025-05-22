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高雄補助款減逾51億 陳其邁：影響社福欲哭無目屎

中央社／ 高雄22日電

行政院刪減地方政府一般性補助款，其中高市遭減逾51億元。高雄市長陳其邁說，高雄預算刪減最多、增加最少，「可以說是欲哭無目屎，這都是一連串在立法院修法引發的結果。」

陳其邁今天上午出席「保利馬1號」下水典禮，媒體聯訪時被問及高市預算遭刪減一事。陳其邁回應，上次立法院財劃法修法中，高雄預算增加幅度是全台灣最少；而這次高雄在一般性補助款的補助部分，卻是減少最多的，這對高雄整體社福政策，包括公托、長照、中小學教育等影響巨大。

「這可以說是欲哭沒眼淚，這都是一連串在立法院修法所引發的結果」，陳其邁說，希望立法院、行政院考量嘉義、台南、高雄、屏東等南部縣市，有人口結構老化、土地面積大、城鄉差距大等狀況，「希望能夠多給我們一點關愛的眼神」，地方政府面臨52億預算刪減，這在財政上是非常大負擔。

陳其邁強調，高雄市面積是台北市11倍大，基本建設的需求一定高於台北等首善之區，且高雄高齡化已逾20%；如與其他縣市相比，高雄高齡者比台中多8萬人、比桃園多18萬人，「表面上看起來人數差不多」，但南部縣市人口結構老化確實相對較嚴重，這樣的刪減對高雄市民很不公平。

陳其邁也說，目前有很多計畫預算都已執行到一半，「頭都洗了，現在突然喊停52億元」，地方政府真的是非常辛苦。

陳其邁 立法院

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