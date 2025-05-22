影／政院統刪地方25% 謝國樑批：違財劃法精神不具法律效力

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方強烈反彈。基隆市被刪減24億元，市長謝國樑今天說，行政院片面刪減並不符合財政收支劃分法精神，不具法律效力，應該要還回來。

謝國樑今天針對保護令核發到基隆地院拜會前前受訪，針對行政院刪減一般性補助款，他說，一般性補助款的效力是受財政收支劃分法保護，這樣子片面刪減並不符合財政收支劃分法精神，基隆市府基於信賴保護原則，將做舉債來維持今年度（民國114年）市府總預算執行的完整性。

謝國樑表示，市府是依法通過市政預算，為了基隆市各項市政需求正在執行當中，市府會按今年的情形，不會刪減相關的支出，因為行政院這樣的刪減並不具法律效力，等行政院的預算調整適宜後，依法應該是要還給地方政府，市府做暫時的舉債，在法律上有充足的理由和立場。

謝國樑並說，如果明年度行政院有一些不同預算模式或公式，基隆要縮減花費或總預算規模，這些都還可以討論，如果財劃法釋憲出來，屆時可再調整。

被問到行政院大刪基隆24億會不會影響到未來基隆捷運、公益免費電動車政策等重大政策的執行？謝國樑說，基隆捷運、電動車、教育、運動場館等改善都是市府一樣重要的施政做為，基隆會和中央緊密配合，如果中央有預算上的難處要刪減，他呼籲中央依法來進行預算縮減，一般性補助款受財政收支劃分法立法精神所保護。