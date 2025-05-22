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批中央1450預算不刪卻砍地方 饒慶鈴：弱勢津貼發不出來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中央削減地方政府一般性補助款27.3%，台東縣遭刪近23億元，今天縣政總質詢再次引起議員關注，詢問縣長饒慶鈴影響層面如何。饒回應表示，「蠻嚴重的，弱勢族群的生活津貼發不出來」。記者尤聰光／攝影
中央削減地方政府一般性補助款27.3%，台東縣遭刪近23億元，今天縣政總質詢再次引起議員關注，詢問縣長饒慶鈴影響層面如何。饒回應表示，「蠻嚴重的，弱勢族群的生活津貼發不出來」。記者尤聰光／攝影

中央削減地方政府一般性補助款27.3%，台東縣遭刪近23億元，今天縣政總質詢再次引起議員關注，詢問縣長饒慶鈴影響層面如何。饒回應表示，「蠻嚴重的，弱勢族群的生活津貼發不出來」。

饒慶鈴表示，刪除的23億，包括四分之一議員建議款、民間救難團體的保險費、老人的健康檢查、重陽禮金、新建的幼兒園等，其中中低收入家庭、兒童及身障者的生活補助費發不出來，影響嚴重。

她說，「賴清德總統520送給我們的，是要我們用肺發電」，是因為非核，為了非核家園的理念，「我們所有人要用肺發電」，接下來就是刪台灣人民的預算，「這不是在懲罰人民？那什麼是懲罰人民呢？」

饒慶鈴表示，行政院大可刪除新聞宣傳預算。 以前常說各部會都藏了「1450」(編按，民進黨網路水軍代名詞)這些行政宣傳的預算，中央政府應該可以刪，不懂為什麼要刪掉人民社福和小朋友教育的預算，既然沒和百姓站在一起。

她強調，中央要申請釋憲，但如今憲法法庭是沒有辦法開庭，因為現在大法官尚未補足好，她不曉得要中央申請釋憲幹嘛，難以理解中央的作法。

饒慶鈴 補助款

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