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行政院統刪地方補助款 盧秀燕北上行政院參加院會

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
政院統刪補助款引起地方反彈，批評政院此舉嚴重影響對地方民眾的照顧，把應對民眾的照顧當成政治操作的工具，行政院今天舉行院會，台中市長盧秀燕前來台北與會爭取預算。記者邱德祥／攝影
政院統刪補助款引起地方反彈，批評政院此舉嚴重影響對地方民眾的照顧，把應對民眾的照顧當成政治操作的工具，行政院今天舉行院會，台中市長盧秀燕前來台北與會爭取預算。記者邱德祥／攝影

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方強烈反彈。刪減金額以屏東縣的52億元最多，其次依序為高雄市、彰化縣及台南市，舉債空間有限的苗栗縣也受嚴重衝擊。

行政院指出，立法院要求通案刪減不低於939億餘元，扣除已核實計算的通刪數303億餘元，尚須自行調整刪減數達636億餘元，行政院主計總處今年4月已陸續發函給各地方政府說明預算刪減情形。政院指出，由於行政院自行刪減有困難，決定將今年地方一般性補助款共2501億元中的636億元列為「未分配數」，比率大約為25%，各縣市以同一比率暫緩不撥，部分縣市本月起就會受影響。

政院統刪補助款引起地方反彈，批評政院此舉嚴重影響對地方民眾的照顧，把應對民眾的照顧當成政治操作的工具，行政院今天舉行院會，台中市長盧秀燕前來台北與會，其他六都市長分身乏數未出席。針對地方反彈施政受阻，政院官員表示，若地方認為已編列的計畫仍須照案執行，可透過追加預算、資金調度或舉債因應，但苗栗縣較無舉債空間，衝擊較大，行政院將研議後續如何協助，包括透過特別統籌分配稅款等方式來解決財源問題。

補助款 行政院 盧秀燕

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