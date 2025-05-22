新北遭刪30億補助砍社福、教育 侯友宜嗆中央：有感受人民痛苦嗎

行政院統刪地方政府一般性補助款引反彈，新北市長侯友宜今天到三重先嗇宮參拜時受訪表示，中央刪減一般性補助款都沒有跟地方來商量，讓地方預算受到很大排擠，所有建設都受到挑戰，尤其這一次中央所砍的比例達到27.3％、近30.4億，砍得對象是社福、教育及警消基礎建設，這個是砍得「刀刀到位」，侯友宜質問中央：你有感受到人民的痛苦嗎？

侯友宜說，這些被刪的預算都是人民需要的東西，中央政府你不商量就砍下去，很多人民就無法完全落實照顧，中央在做這些預算調整時候「你有感受到人民的痛苦嗎？」

侯友宜說，希望中央要不斷審慎檢討，要這麼大幅度刪減一般性補助款，是否能稍微審慎考慮？尤其現在總預算基本上該解凍都解凍了，該做的都在做了，中央跟地方還是要一起合作，直接來面對人民需要解決的問題，全力以赴，把它做到好。