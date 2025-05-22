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冷眼集／把預算當籌碼 鴨霸中央不演了

聯合報／ 本報記者黃婉婷林河名

立法院刪減中央政府總預算，行政院竟將帳算在地方政府頭上，還不忘補上一刀，將後續撥款與釋憲結果綁在一起。這種把預算當籌碼的粗暴手段，毫不掩飾鴨霸本質。

行政院長卓榮泰施政剛滿一周年，不但被叫「覆議院長」，朝野對立更在他一紙公文下再度升溫：中央拿地方政府補助款開刀，不僅藍營縣市喊苦，連綠營縣市也受衝擊；卓揆口中「沒有辦法中的辦法」，非但於法無據，更是不惜拖下綠營縣市，也要教訓更多數的藍營縣市。

綠營民代無視這道「剋扣命令」正是出於自家閣揆。當今的民進黨政府，處處呈現這種「自打臉」的畫面。

相對於行政院把總預算被刪凍，轉嫁給地方政府，內政部長劉世芳日前才大聲宣示「中正路」改名可申請經費補助。政治正確的轉型正義經費，有中央相挺，不虞匱乏；地方多用於社福、教育等補助款卻被刪減，必須勒緊褲帶，豈不荒謬？

總統府副秘書長何志偉昨備詢時，焦急喊出「阿兵哥再兩周就沒飯吃」，盼立法院盡速解凍預算，結果被藍營立委抓包「造謠」。如今的執政黨，被譏「改中正路有錢、阿兵哥沒飯吃」，自己被砍預算只知哭窮，卻「見笑轉生氣」遷怒地方，無視地方財政死活。

賴總統剛在就職周年談話強調要努力促成朝野對話，行政院的報復卻來得又快又猛；卓揆若繼續以報復代替溝通，不怕讓賴總統口中的「團結與對話」淪為空談？

總預算

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