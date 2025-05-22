藍綠縣市都憂心 苗縣府：怕發不出薪水

行政院前天函文各縣市政府一般性補助款統刪百分之廿七點三（若排除待遇調整等不扣項目，實刪百分之廿五），藍綠縣市政府都憂心嚴重衝擊財政體質，社會福利更是首當其衝。

財政仍受中央控管的苗栗縣，補助款驟減廿八億餘元，縣長鍾東錦憂心忡忡說，最嚴重恐怕重演二○一五年七月發不出薪水的噩夢。

鍾東錦說，雖然重大建設部分，縣府只要負擔配合款，且比較延後付款，影響較不大，他較擔心是社會福利項目，生活津貼等緩撥，影響弱勢族群生活，縣府可調度的基金最多十億元，且無法舉債，今年九、十月以後，恐怕會發不出薪水。他喊話行政院主計長陳淑姿「幫忙苗栗度過難關」。

雲林縣政府將被刪減卅七點六億元，縣長張麗善向中央喊話，中央將立法院統刪的預算轉嫁縣市政府埋單，非常不該，她非常遺憾，已請局處管控業務預算，但不減公務員薪資、弱勢社福及教育預算等，希望中央審慎研議，以免衝擊民生、社福及基礎建設。

嘉義市被刪減十七點一二億元，加上統籌分配稅款預估短撥，將面臨卅億元財政缺口，嚴重衝擊財政體質及政務推動，市長黃敏惠呼籲中央信守承諾，盡速恢復原核定數，如期撥付，維護民眾權益。

屏東縣長周春米說，屏東縣自有財源僅占總預算百分之十五，大多仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款，後者遭刪五十二億餘元，包括生育補助、假牙補助等社福確實受影響，上半年支出應還可因應，下半年若困境無法解決，恐要舉債，已向中央表達憂慮，希望重新討論更改分配比例，避免影響縣政推動及縣民權益。

新北市財政局長陳榮貴說，新北被刪減約卅點四億元，一般性補助款是用於社福、學校基本維持相關費用，如營養午餐、弱勢低收補助和警消廳舍改建等，還有基礎建設如疏浚、道路維護等，錢被砍掉後，很多建設就無法推動，「這是變相懲罰」。

高雄市財政局陳勇勝指出，高雄被刪減五十二億元，將擴大歲出入差短，高雄基本設施、教育經費需求龐大，法定社福負擔更是六都最高，過往中央均以一般性補助挹注，這次刪減將影響市民權益。