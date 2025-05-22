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政院刪地方補助 學者齊轟違法

聯合報／ 記者屈彥辰陳素玲／台北報導
行政院主計處最近直接通知各縣市政府，通刪數636億554萬本是立法院要求中央做樽節的，結果轉而苛扣地方補助款，5月到12月將不補足對地方一般補助。圖／國民黨立法院黨團提供
行政院主計處最近直接通知各縣市政府，通刪數636億554萬本是立法院要求中央做樽節的，結果轉而苛扣地方補助款，5月到12月將不補足對地方一般補助。圖／國民黨立法院黨團提供

立法院刪凍中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院卻拍板統刪中央給各縣市一般性補助款百分之廿五，引發地方政府反彈。多位學者齊批，行政院此舉於法無據且有違法之嫌，地方政府可與中央政府打行政訴訟。

針對學者直指違法，行政院主計總處表示，今天行政院會後，會就此問題正式說明回應。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，立法院刪中央政府各部門的預算，竟找地方政府來當出氣筒，主計長陳淑姿出餿主意，主計總處帶頭違反預算法、財政收支劃分法，前所未見的惡搞；因為不論是一般補助款、計畫型補助款或專案補助款，通常是中央政府編列預算送立法院審議前，就與地方政府溝通過。

黃耀輝表示，立法院刪中央政府預算，刪的科目可能是業務費、媒宣費等，未刪地方一般性補助款的科目，政院的作法，猶如張冠李戴；立法院刪預算，是替中央政府省支出，統刪的部分，是中央部會減少支出，要自己想辦法調，跟地方政府一點關係都沒有。

黃耀輝質疑，陳淑姿將地方政府補助六百多億元刪掉，一般性補助款下降，明年編給地方政府的一般性補助便按今年刪減後的規模；但地方政府無違法的情況下，中央政府無權扣減補助款。他建議，地方政府可告中央政府，打行政訴訟。

世新大學行政管理系副教授方凱弘表示，目前一般性補助款分配的法源為行政命令位階的「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，再依據該辦法由主計總處訂定分配方式。一般性補助款的金額，應根據公告方式分配，即使行政院想刪減，目前也只能依據補助辦法中第十二條、第十三條、第十八條第三項相關規定辦理。由於前述條文並無規定中央政府總預算遭立法院刪減時，行政院得統刪或刪減一般性補助款，因此目前行政院統刪一般性補助款應屬於法無據。

中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均表示，根據財劃法、地方制度法及中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，中央給予地方一般性補助款，是中央的法定義務，不是中央可以隨便決定給或不給；財政上有「財政紀律原則」，不光規範中央跟地方政府支出，也包括不可任意刪減或扣住應給地方自治團體的補助款，「國家運作不是互相報復」。

114年度22縣市一般性補助款刪減數 製表／政治中心、地方中心
114年度22縣市一般性補助款刪減數 製表／政治中心、地方中心

總預算

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