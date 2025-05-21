高雄一般性補助在6都減最多 陳其邁大喊不公

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高市一般性補助款遭刪52億元，高雄市長陳其邁大喊不公，記者王昭月／翻攝
高市一般性補助款遭刪52億元，高雄市長陳其邁大喊不公，記者王昭月／翻攝

針對中央政府總預算遭立法院刪減，高雄市長陳其邁今晚表示，此舉對各縣市一般性補助款造成重大影響，已引發連鎖效應，其中高市被刪減約52億元，為6都最高，嚴重影響市政推動與市民權益，對認真打拚建設與經濟的高雄很不公平。

陳其邁說，高雄面積是台北市11倍大，人口結構相對老化，基本建設、教育經費或社福支出上都有龐大需求，特別是法定社會福利支出，為六都最高，今年一般性補助款原本核定190億元，現遭刪減約52億，此舉擴大地方歲入、歲出差短，對地方財政形成重大壓力。

他指出，中央與地方加總的財源主要為統籌分配稅款、計畫型補助與一般性補助，總體財源固定，中央預算遭立院刪減636億元，勢必壓縮對地方的補助規模。此次調整，屏東減少52.5億元、高雄減少51.9億元、台南減少51.7億元，名列全國前三，雙北則分別減30億元。

陳其邁不平地說，高雄電力供應占台電總購發電量約20%，碳排放與環境成本亦約占全國約五分之一，市府需投入大量資源改善環境與基礎建設。如今補助大幅削減，無疑對城市永續與安全構成挑戰。

他說，台灣過往因南北差距，導致中南部縣市財政狀況相對辛苦，因此行政院一般性補助款，對高雄來說是很重要的補助，這次高雄遭刪52億元，這幾年努力維持的財政紀律，將會面臨更嚴峻的挑戰，教育、社福、基本設施建設也大受影響。因財劃法修法對南部相當不利，希望行政院能對南部給予更多照顧，讓地方能繼續推動市政、顧好市民權益。

陳其邁 補助款 行政院

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