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彰化縣遭中央大砍51.7億補助 縣長王惠美：毋以預算手段內鬥

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府昨天接獲行政院通知，今年給彰化縣的一般性補助款，將刪減51.66億元，縣長王惠美說，已要求各局處，自行盤點及檢討原編計畫，撙節各項開支，圖為王惠美今天出席彰藝中活動中心啟用致詞。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府昨天接獲行政院通知，今年給彰化縣的一般性補助款，將刪減51.66億元，縣長王惠美說，已要求各局處，自行盤點及檢討原編計畫，撙節各項開支，圖為王惠美今天出席彰藝中活動中心啟用致詞。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府昨天接獲行政院通知，今年給彰化縣的一般性補助款，從原來核定189.14億元，減為137.48億元，總共減少51.66億元，縣府今天開會討論，縣長王惠美說，已要求各局處，自行盤點及檢討原編計畫，撙節各項開支，並籲請縣籍立委，向中央爭取暫緩此一措施。

王惠美表示，因法定歲入預算受美國加徵關稅已有特別短收的情況，加上縣府因財劃法增加的收入尚未入庫，使縣府財源捉襟見肘，影響縣民權益甚鉅，原定歲出預算恐難維持縣政運作，如今中央再刪減彰化縣51.66億元一般性補助，更是雪上加霜。

王惠美表示，此次刪減幅度達近52億元，除了影響地方建設與道路維護、治水防災、基層醫療與長照服務、教育、社福及農業發展等項目推動，也會壓縮縣府已嚴𧫴編列的預算。

王惠美指示縣府團隊，立即採取兩項措施：一、啟動預算滾動檢討與因應對策方案；二、保障弱勢與基礎公共服務不被犧牲。她強調：「面對財政挑戰，縣府不會卸責，但希望中央政策能更審慎衡量地方差異與實際需求。我們會堅守第一線，守護彰化的建設與民生。」

王縣長指出，地方政府最貼近民眾第一線需求，特別是在人口老化、基礎設施需求日益增加，更需要中央支持地方治理，才能服務基層的需求。

王惠美並提出呼籲，朝野黨派要不分藍綠，以民眾權益為優先考量，切勿以預算為手段，進行內鬥內耗，此非基層民眾之福。她也籲請縣籍立委，向中央爭取暫緩此一措施，以照顧縣民福祉。

行政院統刪各縣市一般性補助款27.32%，以彰化縣原189億元一般性補助，將被刪減51.66億元，縣長王惠美說，已要求各局處，自行盤點及檢討原編計畫，撙節各項開支。本報資料照片
行政院統刪各縣市一般性補助款27.32%，以彰化縣原189億元一般性補助，將被刪減51.66億元，縣長王惠美說，已要求各局處，自行盤點及檢討原編計畫，撙節各項開支。本報資料照片

王惠美 內耗

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