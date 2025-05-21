高雄一般補助減少近52億 藍綠陣營隔空互槓

立法院凍刪總預算，行政院全面削減地方政府一般補助，高雄減少近52億元，引發藍綠陣營隔空互槓，藍營今天痛批民進黨政府將法定補助款當成政治報復工具，罔顧法治，藉預算打壓地方，卻甩鍋在野黨，這種執政黨應該被全民唾棄。綠營則砲轟藍白兩黨挾國會人數優勢砍高雄預算52億，聯手懲罰高雄人。

對高雄預算被刪減，高雄市議會國民黨團總召黃香菽指出，立法院刪減金額只占總預算3%，刪減後預算仍是史上最高，行政院不檢討預算浮編，卻拿砍掉浮編預算的決議來大砍地方政府補助。

黨團書記長白喬茵也說，稍早有高雄在地立委竟稱沒有反對中央總預算，所以行政院如果要砍補助就砍藍白的縣市補助，怒批這不就是坐實民進黨把砍補助當成政治攻防的籌碼？

黨團幹事長許采蓁表示，政府用刪減預算報復在野黨、欺負百姓，為民發聲的民意代表，不是站在人民立場要求政府檢討，而是支持政府欺負和中央政府不同意見的地方縣市。

國民黨團強調，一般性補助款多用於法定社福、教育與基礎建設，是地方政府穩定民生的重要來源，執政黨不檢討網軍預算、浮編濫造，卻對基層人民生活所需至關重要的經費下手，打壓地方發展、欺負弱勢民眾，這種執政黨還有什麼資格談公平正義。

高雄市議會民進黨團回應，被刪一般性補助款正是用來支應「例行性法定支出」，已造成民生預算遭受重創，影響學生就學環境的改善、弱勢族群的生存安全，以及都市建設與防災韌性的支撐根基。

幹事長鄭孟洳表示，高雄正處於產業升級與城市轉型的關鍵時刻，所需資源與穩定財政比任何時刻都更重要，批藍白把高雄當成政治角力墊背，為反而反不負責任。