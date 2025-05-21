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中央刪減嘉義縣35億元 占年度總預算高達37%財源告急

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中央刪減嘉義縣一般性補助款35億元，占縣府年度總預算比例37.12%，目前無額外財源可以替代。記者黃于凡／攝影
中央刪減嘉義縣一般性補助款35億元，占縣府年度總預算比例37.12%，目前無額外財源可以替代。記者黃于凡／攝影

中央刪減地方政府一般性補助款27.3%，嘉義縣預估短撥35億元，占全年度總預算比例高達37.12%，縣府預估許多局處業務及建設、水利工程都會受到影響，會請財稅局盤點使用一般性補助款狀況，先運用公庫調度資金，後續視中央救濟結果再配合修正。

嘉縣府表示，中央刪減各地方政府一般性補助款27.3%，嘉義縣預估短撥35億元，占全年度總預算37.12%，減少的金額相同於1整年的自有稅收，減少幅度逾3成，無特定支出項目，各處室都可能受影響，目前無額外財源可以替代，初步只能先縮減開支。

一般性補助款用於「平衡預算」，中央補助建設工程經費，地方須額外自籌配合款，若遇到水利、建設工程經費不足，就會使用一般性補助款支應，各局處都會用到一般性補助款，該做的還是會做，會請財稅局盤點，先運用公庫調度資金，後續視中央救濟結果再配合修正。

有官員指出，財劃法三讀修正通過，嘉義縣今年增加120億元統籌分配款，但一般性補助款現在就先減掉35億元，再加上中央預算限縮，很多大額工程經費若無法向中央爭取，需要由縣府支應，相加減後不見得比較好，詳細數字仍需再精算。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，立院刪凍中央政府業務費，並非地方政府一般性補助款，2種預算是平行科目不能互相影響；嘉義縣每年自籌款只有38億元，仰賴中央給錢，刪減預算會導致經費不夠而舉債，產生額外利息，呼籲行政院不要增加立院及地方政府仇恨值。

補助款 總預算 嘉義

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